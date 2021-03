La crescita dei marketplace surclassa quella degli e-commerce I dati di uno studio di Mirakl mostrano che nell'ultimo trimestre del 2020 i marketplace di venditori e riveditori sono cresciuto dell'81% anno su anno, cioè più del doppio rispetto agli e-commerce. Pubblicato il 04 marzo 2021 da Redazione

La pandemia di covid-19 ha dato una incredibile spinta agli acquisti online , sia in Italia sia nel resto del mondo. A questo ben noto scenario uno studio appena pubblicato aggiunge una considerazione nuova: più ancora delle piattaforme di e-commerce (come Amazon, eBay, Zalando, per citare le più conosciute) nel 2020 sono cresciuti i marketplace , ovvero le attività di commercio online attuate con un modello di vendita diretto, senza intermediari, oppure tramite rivenditori. Uno studio sponsorizzato da Mirakl , società titolare dell'omonima piattaforma Software-as-a-Service per la vendita B2B 2 B2C, ci mostra che nell'ultimo trimestre del 2020 le vendite dei marketplace sono cresciute dell' 81% anno su anno, ovvero più del doppio del tasso di crescita generale del mercato degli shop online, che è stato del 40% nell'analogo periodo.

Lo studio in questione, “Enterprise Marketplace Index 2021” , è basato sui un insieme di dati aggregati e resi anonimi di una sessantina di marketplace del settore B2C operanti su piattaforma Mirakl, i quali nel complesso movimentano miliardi di dollari di giro d'affari e trattano 60 milioni di prodotti di 50mila venditori. A detta di Mirakl, questa impennata è indicativa del fatto che i siti che permettono di acquistare direttamente stanno diventano destinazioni di shopping sempre più popolari. Ma dall'analisi emergono anche considerazioni meno scontate.