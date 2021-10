La crescita di Sap è trainata dall’offerta Rise Nel trimestre di luglio-settembre la multinazionale tedesca ha ottenuto 6,84 miliardi di euro di ricavi, dato in crescita del 5% anno su anno. Pubblicato il 21 ottobre 2021 da Redazione

Le esigenze di trasformazione digitale delle aziende fanno crescere i numeri di Sap. Tra luglio, agosto e settembre, periodo corrispondente al terzo trimestre dell’attuale anno fiscale, la multinazionale tedesca ha ottenuto 6,84 miliardi di euro di ricavi (calcolati in base agli standard Ifrs), dato in crescita del 5% anno su anno, mentre considerando il solo fatturato del cloud l’incremento è stato del 20% e i ricavi raccolti 2,39 miliardi di euro. Il profitto operativo su base Ifrs è calato del 15%, soprattutto a causa di spese di compensazione legate a Qualtrics (società acquisita nel 2018); il calcolo del profitto operativo su base non-Ifrs segna invece un +2%.



A fare da traino alla crescita c’è “Rise with Sap”, un’offerta di strumenti software e di servizi a supporto della trasformazione digitale delle aziende, il che significa spesso (ma non solo) migrazione in cloud. Il lancio risale allo scorso gennaio. I ricavi di Qualtrics, piattaforma per la gestione delle esperienze (customer experience, employee experience e altro ancora), sono saliti del 38% anno su anno, raggiungendo quota 233 milioni di euro.



“La nostra strategia sta chiaramente funzionando”, ha commentato l’amministratore delegato, Christian Klein. “I clienti scelgono Sap per la loro trasformazione di business in cloud. Stiamo vedendo un’adozione record per le nostre applicazioni e per la nostra piattaforma. Da ciò è derivata una forte accelerazione della crescita del nostro cloud”. Specularmente, e prevedibilmente, per Sap stanno calando gli introiti derivanti dalla vendita di licenze software.



Nel terzo trimestre alla lista dei clienti di Sap si sono aggiunte 300 aziende, tra cui Sky Italia e Ingram Micro. Per quanto riguarda “Rise with Sap”, sebbene questa offerta sia declinabile su aziende di ogni dimensione, nel trimestre è aumentato soprattutto il numero delle grandi imprese clienti.