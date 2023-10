La guerra dei chip Usa-Cina prosegue tra ambizioni e paure Sei ministeri cinesi varano un piano per incrementare del 50% la capacità computazionale nazionale. Negli Usa, si chiede a Joe Biden di rafforzare i divieti. Pubblicato il 09 ottobre 2023 da Redazione

La “guerra fredda” dei chip che vede contrapposti Stati Uniti e Cina non è destinata a terminare in tempi brevi. I semiconduttori sono e saranno una leva strategica nell’economia dei dati e anche nella geopolitica, in quanto primo pilastro che sorregge la crescita continua delle necessità di calcolo legate al cloud computing e alle applicazioni di intelligenza artificiale. I modelli fondativi ell’AI generativa, in particolare, richiedono enormi capacità di elaborazione e storage per poter essere addestrati ed eseguiti.



Con il persistere delle restrizioni sull’import/export di componenti tra Stati Uniti e Cina, la Repubblica Popolare punta a incrementare la propria capacità computazionale: dovrà aumentare del 50% da qui al 2025, stando al nuovo piano governativo appena presentato, segnala Reuters. Per centrare il target, la Repubblica Popolare dovrà costruire nuovi data center sparsi sul territorio e incrementare gli approvvigionamenti.

Il piano è sottoscritto da sei enti governativi, tra cui il Ministero dell’Industria e dell’Informatica, e fissa per la Cina l’obiettivo di raggiungere una capacità di calcolo di 300 exaflop entro il 2025. Stando ai calcoli del ministero, la nazione ha toccato nel 2022 la soglia dei 180 eflop e quest’anno ha superato i 197 eflop, posizionandosi al secondo posto dopo gli Usa nella classifica degli Stati con la maggiore capacità di calcolo.

Intanto negli States, in parlamento, alcuni senatori repubblicani stanno facendo pressione sull’ufficio di Joe Biden affinché le restrizioni sull’export verso la Cina siano ulteriormente rafforzate. A detta dei senatori Michael McCaul (presidente della House Foreign Affairs Committee) e Mike Gallagher (presidente della Select Committee on China), attualmente esistono delle scappatoie a tali divieti.



E i recenti progressi tecnologici racchiusi nel Mate 60 Pro di Huawei, basato su processori della cinese Smic (Semiconductor Manufacturing International Corp), sembrano dimostrare che queste scappatoie esistono e che le aziende cinesi hanno ancora accesso alle più avanzate tecnologie disponibili. Le crescenti capacità di Smic dimostrano, secondo i senatori, “una burocrazia stagnante e confusa”, che non comprende la politica industriale della Cina né i suoi obiettivi militari.