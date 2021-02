La risposta tecnologica alla pandemia generale complessità In base a uno studio di AppDynamics, i decision maker It ritengono di dover rafforzare la visibilità sullo stack tecnologico per restare competitivi e aggiungere valore al business. Pubblicato il 25 febbraio 2021 da Redazione

Una delle risposte più comuni alla crisi generata dalla pandemia da parte delle imprese è stata di tipo tecnologico. Questo ha portato in prima linea i decision maker It, chiamati a trovare il punto di equilibrio fra necessari investimenti e urgenza della situazione globale.

Secondo un rapporto appena pubblicato da AppDynamics (filiale di Cisco), questo scenario avrebbe generato una certa azione moltiplicata per tre dei progetti di trasformazione digitale. L'indagine è stata condotta su oltre un migliaio di professionisti dell'It in undici paesi.

Questo processo di velocizzazione ha aggiunto una complessità tecnica difficile da gestire nelle strutture It. Tra i fattori che hanno modificato lo scenario si trovano le nuove priorità, la moltiplicazione delle tecnologie è la combinazione fra quelli di tipo tradizionale e i servizi cloud. Questi tre elementi sono stati citati da percentuali fare il 78 e l’80% del campione.

Oltre all'accelerazione dei processi di migrazione, si aggiungono le soluzioni di monitoraggio differenziate e spesso non coordinate. Di conseguenza, il 96% dei decision maker It riconosce che è diventato essenziale poter controllare tutti gli ambiti tecnici del loro ambiente informatico, collegando direttamente le performance e i risultati dell'azienda.

Per fronteggiare la crescente complessità, i team It hanno bisogno di una visibilità completa in tempo reale sull'insieme del parco informatico, dai sistemi tradizionali ai nuovi ambienti ibridi.

Tuttavia, il 66% del campione ha indicato di non disporre delle risorse e del supporto che sarebbero necessari. inoltre, il 96% ha segnalato almeno un ostacolo organizzativo da superare per adottare questo nuovo approccio. Il 73% lamenta l'incapacità di collegare le performance informatiche a quelle del business e il 96% riconosce che la capacità di collegare una visibilità completa dello stack tecnologico ai risultati aziendali in tempo reale sarà essenziale per offrire esperienze digitali di primo livello e accelerare la trasformazione digitale.