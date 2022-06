La tecnologia non è mai neutrale: la visione di Mikko Hyppönen Uno dei massimi esperti di cybersicurezza, oggi Ceo di Withsecure, racconta il proprio punto di vista sul presente e sui rischi che attraversano il nostro tempo. Pubblicato il 28 giugno 2022 da Redazione

Tra i grandi esperti di informatica e di cybersicurezza a livello mondiale c’è lui: Mikko Hyppönen, relatore di numerosi convegni internazionali e lezioni delle università più prestigiose, come quelle di Stanford, Oxford e Cambridge. Tanto autorevole da aver elaborato nel 2016 una legge sulla sicurezza dell’Internet of Things che riporta il suo nome, e che recita a grandi linee così: se un’appliance viene descritta come smart, allora è vulnerabile. Oggi, dopo trent’anni di carriera nell’informatica, è alla guida di Withsecure, azienda finlandese nata dalle ceneri di F-Secure.



In questo articolo Elena Vaciago, curatrice del blog di The Innovation Group dedicato alla sicurezza informatica, ci racconta la visione di Mikko Hypponen su un mondo oggi scosso da profonde trasformazioni e sul ruolo che la stessa cybersicurezza può svolgere per indirizzare positivamente il cambiamento. Buona lettura!