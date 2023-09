La tecnologia Outbrain per accrescere l’attenzione del pubblico Web L’azienda ha lanciato da poco la piattaforma di brand recommendation Onyx e nominato in Italia un nuovo direttore generale. Il punto sugli sviluppi con Sebastiano Cappa, vice president, brand and agency development Emea. Pubblicato il 25 settembre 2023 da Roberto Bonino

Alcuni importanti evoluzioni hanno caratterizzato questo scorcio di 2023 per Outbrain. Nel giugno scorso, è stata lanciata la soluzione Onyx, progettata per massimizzare l’impatto commerciale delle campagne di comunicazione delle aziende. Più di recente, l’azienda ha stretto un accordo con lo specialista Cedara per misurare le emissioni di carbonio e condividere questi dati con i propri inserzionisti. Infine, in Italia, è arrivata la nomina di Corrado Massaro nel ruolo di general manager.

Per fare il punto sul posizionamento e gli obiettivi di Outbrain, abbiamo incontrato il vice president, brand and agency development Emea Sebastiano Cappa.

L’ultima novità di Outbrain è Onyx, piattaforma di brand recommendation attention-based. Quali sono gli elementi di distinzione o integrazione rispetto all’offerta già esistente?

Negli ultimi diciassette anni abbiamo lavorato alla costruzione di una tecnologia che potesse rivoluzionare il modo in cui gli inserzionisti di tutto il mondo coinvolgono e acquisiscono clienti attraverso la pubblicità online con obiettivi di performance prevalentemente low-funnel. Con Onyx facciamo un ulteriore passo avanti per coprire anche i Kpi dell'upper-funnel. Si tratta di una branding platform completamente nuova, progettata per massimizzare l'impatto delle campagne di awareness e consideration, grazie a formati video e high-impact display esclusivi ottimizzati per l’attention degli utenti. Questa si sta oggi rapidamente affermando come la metrica che garantisce un Roas più elevato rispetto alla sola viewability. Essa punta a misurare l'attenzione degli utenti rispetto agli annunci pubblicitari per valutare la reale efficacia delle campagne. Società come Adelaide, nostro partner durante il lancio di Onyx a giugno, utilizzano modelli complessi per misurare l’attention utilizzando i punteggi Attention Unit.

Sebastiano Cappa, vice president, brand and agency development Emea di Outbrain

A chi si rivolge esattamente Onyx e quanto rappresenta una svolta rispetto alla vostra proposizione più classica?

Il lancio di Onyx è in linea con la nostra strategia a lungo termine che ha l’obiettivo di consolidare la nostra posizione di partner full-funnel per i brand e le agenzie di tutto il mondo. Oggi siamo in grado di supportare le agenzie e i marchi che desiderano aggiungere l'attention ai propri Kpi di monitoraggio delle campagne e attivare i propri dati di prima parte all’interno dell’ambiente Onyx, utilizzando la Dsp di preferenza. Possiamo offrire capacità ancora maggiori su questo fronte quando l'agenzia o il brand utilizzano la nostra Dsp proprietaria Zemanta. Ciò consente di migliorare in efficienza e di utilizzare nuove funzionalità avanzate.

Che risposta vi aspettate dal mercato italiano, quali obiettivi avete per il consolidamento di questa offerta e quali sono le aziende che volete fin d’ora indirizzare?

Ci aspettiamo di consolidare nei prossimi mesi i risultati finora ottenuti in molti paesi, con l'avvicinarsi del quarto trimestre. Molti clienti e agenzie nei settori automotive, telco, finance, Cpg, travel e tech in tutti i mercati chiave hanno adottato i formati di Onyx e il nostro obiettivo è quello di espandere il nostro posizionamento ai brand della moda e del lusso. In questa direzione, la nostra unità Brand Studio sarà strategica: Questo team utilizza i nostri dati e la nostra esperienza nell’advertising design, affiancati dalla intelligenza artificiale, per offrire esperienze rich media esclusive e personalizzate per soddisfare Kpi specifici e creare asset creativi unici. Inoltre, ci rivolgiamo costantemente a tutti gli inserzionisti che lavorano per la crescita delle proprie campagne video, proponendo il nostro Contextual Pre-Roll come alternativa concreta a Youtube e come estensione delle attività televisive. Nelle nostre discussioni quotidiane con i maggiori inserzionisti di brand e agenzie, ci rendiamo conto che i clienti hanno davvero difficoltà a trovare soluzioni incrementali per la loro attuale strategia di video distribution che abbiamo una scala global e la possibilità di fare video InStream interattivi capaci di migliorare l’attention. La nostra suite di formati video consente agli inserzionisti di sfruttare la potenza del video sulla nostra inventory premium ed esclusiva, apportando reach e utenti unici incrementali.

Cosa vi contraddistingue dai player Gafa?

L’open-web è un momento di navigazione assolutamente complementare. Il nostro obiettivo è diventare il principale partner di marketing per gli inserzionisti attivi nell’open-web, al di là dei walled-garden tradizionali. Grazie ai momenti di discovery degli utenti, i brand hanno l'opportunità di creare nuova domanda e di guidare più clienti verso la parte conclusiva del funnel di conversione. Un brand presente e scoperto nell’open-web presidia attivamente la fase di pre-search, ovvero il momento in cui un marchio può influenzare l'azione degli utenti entrando in contatto con potenziali clienti che si adattano perfettamente ai propri valori ma non ne sono ancora consapevoli. La qualità è un argomento prioritario nell'ecosistema digitale. I media buyer vogliono assicurarsi di essere presenti in ambienti di qualità e sicuri per il proprio marchio: l'ecosistema di Outbrain è regolato dalle linee guida per gli editori e player tecnologici, nonché da revisioni umane e da scansioni automatiche, ed è la risposta ai requisiti di brand-safe per tutti gli inserzionisti che vogliono presidiare contenuti di valore in aggiunta a social media e user-generated content. Outbrain possiede la più vasta rete di relazioni esclusive con editori in tutto il mondo, grazie a integrazioni dirette e code-on-page. Queste relazioni ci danno la possibilità di aiutare i marketer a costruire campagne mirate basate su keyword e argomenti di interesse per garantire che il proprio brand sia presente nel contesto editoriale più qualitativo e rilevante.