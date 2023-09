La threat intelligence di Mandiant incontra l’Xdr di SentinelOne La piattaforma SentinelOne Singularity presto integrerà le informazioni di intelligence sulle minacce di Mandian. Pubblicato il 18 settembre 2023 da Redazione

Nel campo della cybersicurezza basata su AI, si rafforza l’alleanza tra SentinelOne e Mandiant, due aziende specializzate rispettivamente in rilevamento e risposta agli attacchi e in threat intelligence. Grazie al nuovo accordo, la piattaforma di Extended Detection and Reponse (Xdr) SentinelOne Singularity presto integrerà le informazioni di intelligence sulle minacce di Mandiant (azienda recentemente acquisita da Google e parte di Google Cloud) e quindi migliorerà le proprie capacità di rilevamento degli attacchi.



In sostanza, le aziende che utilizzano Singularity potranno avere una migliore e più tempestiva (in tempo pressoché reale) conoscenza sulle ultime minacce emergenti, riducendo così il rischio di subire un attacco e accorciando i tempi di identificazione e risposta.

“Il panorama delle minacce è in rapida evoluzione e gli attacchi diventano sempre più numerosi e sofisticati”, ha commentato Ric Smith, Chief Product and Technology Officer di SentinelOne. “Per mantenere al sicuro le loro infrastrutture critiche, i team di sicurezza necessitano di soluzioni avanzate, basate sull’intelligence, che permettano loro di capire meglio chi li sta prendendo di mira e prepararsi alle minacce prima che queste abbiano un impatto sulla loro attività, e siamo lieti di collaborare con Mandiant per fornire queste funzionalità”.

“Negli ultimi 18 mesi, Mandiant e SentinelOne hanno collaborato per offrire ai clienti soluzioni di sicurezza altamente adattabili e basate sull’intelligence”, ha raccontato Marshall Heilman, Mandiant Cto di Google Cloud. “L’ampliamento della partnership strategica segna un’importante pietra miliare nel nostro viaggio verso la democratizzazione delle nostre informazioni sulle minacce e la loro fruibilità da parte di tutti. Grazie all’Oem delle nostre informazioni sulle minacce acquisite in prima linea e della nostra esperienza nella tecnologia leader della cybersecurity, possiamo consentire ai clienti di tutte le dimensioni di migliorare le loro informazioni sulle minacce e le indagini con la potenza di Mandiant nella loro piattaforma preferita”.