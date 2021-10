Le "bombe" di Calciomercato.com passano per il cloud Grazie al passaggio all’infrastruttura di Aws, il sito di notizie sul mondo del pallone ha migliorato il servizio e ridotto del 50% i costi infrastrutturali. Pubblicato il 18 ottobre 2021

Da alcuni anni, Calciomercato.com ha scelto di utilizzare i servizi cloud di Amazon Web Services (Aws) per migliorare il servizio informativo erogato dal proprio sito e garantire una maggior continuità del servizio. Denis Casanuova. Cto della società, oggi di proprietà della multinazionale Onefootball, spiega come sono stati ridotti del 50% i costi infrastrutturali e come si gestiscono i picchi legati a un settore che produce notizie molto lette e commentate soprattutto in certi periodi dell'anno.

La descrizione dell'esperienza applicativa si trova su Technopolis online.