Le frontiere dell’innovazione esposte al Dell Technologies Forum Tornato in presenza dopo tre anni, l’evento, nella versione italiana, è servito per capire cosa concretamente le aziende fanno per razionalizzare una digitalizzazione che ha seguito un percorso ondivago negli ultimi tempi. Pubblicato il 31 ottobre 2022 da Roberto Bonino

La nuova economia digitale è qui, seppur con livelli differenziati di comprensione e applicazione per area geografica e tipologia di aziende. Al Dell Technologies Forum 2022, tornato in presenza in Italia dopo tre anni, se n’è avuta la conferma nelle testimonianze delle realtà intervenute e nei messaggi proposti dal vendor organizzatore.

Il vicepresidente e general manager della filiale italiana, Filippo Ligresti, non si è nascosto le difficoltà che ancora esistono e che sono evidenziate da uno studio condotto a livello globale da Vanson Bourne sul tema: “Da noi, come in tutta Europa, si notano ancora limiti all’innovazione legati alla cultura delle persone e ai timori di non riuscire a stare al passo con i tempi e a evolvere in direzione data-driven”.

Garantire una trasformazione digitale sostenibile e innovazioni che si innestino in un futuro migliore è un driver che può essere perseguito superando la miriade di barriere umane al cambiamento, non solo di natura culturale, ma anche comportamentale, per rimuovere le preoccupazioni ancora molto forti sul fronte della cybersecurity. Lo studio già citato (che ha coinvolto oltre 10mila persone in 40 paesi) ha infatti evidenziato un 72% di professionisti turbato dall’ascesa degli attacchi e concentrato sulla necessità di mitigare i rischi e ripartire, in caso, nel più breve tempo possibile.

Lo scenario che abbiamo davanti è già profondamente mutato nelle abitudini di lavoro ed è lì che anche Ligresti ha insistito per porre le basi di un cambiamento controllato e fruttuoso allo stesso tempo: “L’80% ritiene che il modello ibrido sia il più giusto, ma il 58% non pensa di aver fin qui beneficiato di un’esperienza migliore. Il coinvolgimento è importante, ma occorre agire sul corretto equilibrio fra vita professionale e privata. Il 76% considera il lavoro parte integrante della propria identità, ma solo il 37% ritiene di svolgere un’attività stimolante e l’83% constata come i leader delle aziende non consideri le loro opinioni”.

Secondo Dell, la tecnologia deve sostenere un modo di lavorare più attento alle persone e al loro potenziale. Le nuove frontiere possono essere rappresentate dal multicloud all’intelligenza artificiale per il supporto ai processi decisionali sempre più delegati all’edge, per non parlare della sostenibilità, ma tutto deve essere ricondotto a una strategia che valorizzi il capitale umano presente e quello che si sta affacciando, conteso come non mai nelle sue espressioni più talentuose.

Filippo Ligresti, vicepresidente e general manager di Dell Technologies Italia

La cybersecurity è un ambito nel quale il vendor vuole collocarsi con maggior credibilità e non è un caso che anche i clienti chiamati a dare la propria testimonianza si siano soffermati su questo aspetto: “Gli specialisti sono spesso troppo legati alla medicina da somministrare in caso di problemi e invece è importante disporre di un’architettura trusted e al servizio delle persone”, ha indicato Andrea Provini, Cio di Bracco. “La sicurezza fa parte di questo disegno e per noi significa soprattutto intervenire sugli incidenti che non fanno troppo rumore, per togliere a tutti la sensazione di aver sfiorato un missile”.

Alessandro Bottin, global infrastructure & operation manager di Prysmian, si è invece soffermato sulla scelta di avvalersi di Dell Apex, piattaforma a consumo per una gestione dei dati in cloud flessibile e semplificata: “Non dobbiamo più acquistare dispositivi, ma beneficiamo di un servizio preconfigurato dove si paga per quello che effettivamente si usa. Fra gli altri vantaggi, è stato possibile sfruttare le detrazioni fiscali collegate alla normativa Ifrs 16 e rafforzare una strategia di green It già presente, chiarendo che ogni acquisto prevede chiarezza sullo smaltimento di quanto viene portato via”.

Sulla qualità dell’ambiente di lavoro ha insistito anche Raffaele Gigantino, country manager di VMware Italia, illustrando le prerogative della nuova sede di lavoro della propria azienda, con un 70% degli spazi destinati alla collaborazione, mentre Gabriele Provana, Head of Ict infrastructure operations & delivery di Eni, ha ricordato quale rapporto ci sia fra consumi tecnologici ed energetici: “Il 4% della produzione mondiale è assorbito dal digitale. L’attuale complesso scenario spingerebbe verso un futuro più normato e blindato, ma sta anche a noi fare in modo che, invece, si basi su flessibilità e sostenibilità. Il lavoro è parte fondante di questa ricerca del corretto equilibrio e la condivisione di competenze è una delle chiavi per arrivarci”.