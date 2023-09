Le innovazioni di Sas per dare concretezza all’AI generativa Il recente evento Explore ha visto lo specialista di soluzioni analitiche indicare una via graduale, fatta di evoluzioni verticalizzare e partnership, per mettere sostanza intorno all’hype del momento. Workbench e App Factory fanno crescere Viya. Pubblicato il 22 settembre 2023 da Roberto Bonino

Per un’azienda come Sas, gli sviluppi dell’AI generativa possono dare nuovo slancio all’offerta di strumenti analitici che da diverso tempo ne caratterizza il posizionamento. L’evento Explore ha ratificato questa intenzione, che il vendor ha voluto esporre cercando di dare concretezza a un tema fin qui trattato soprattutto nelle sue potenzialità, ma ancora poco calato in sviluppi concreti.

Il vice president of analytics R&D Udo Sglavo ha spiegato durante il suo keynote speech che l’AI generativa “consente la creazione di dataset sintetici, che possono essere impiegati per costruire sofisticate simulazioni, allo scopo di ottimizzare i risultati e affrontare scenari critici what if”. Il manager ha ha evidenziato l’importanza di questa tecnologia per settori come quello manifatturiero e della logistica, dove ogni interruzione del servizio può rivelarsi critica. Ma è stato soprattutto Bryan Harris, Chief Technology Officer di Sas, a sottolineare la necessità di risultati concreti, affermando: “Siamo al culmine del ciclo di hype ed è fondamentale che le aziende ottengano risultati tangibili con l’intelligenza artificiale generativa".

Per questo, l’azienda aveva già annunciato nel corso dell’anno l’intenzione di investire un miliardo di dollari nella creazione di soluzioni verticali AI-powered e a Explore si sono visti i primi passi di questo percorso. L’introduzione della tecnologia Synthetic per la generazione dei dati vuole enfatizzare la capacità di controllare che questi stessi dati siano autentici e riflettano il mondo reale, mentre il focus sui digital twin porta alla possibilità di creare duplicazioni di un sistema fisico per consentire alle organizzazioni di testare soluzioni e strategie prima di andare in produzione.

Bryan Harris, Chief Technology Officer di Sas

A questo si aggiunge una partnership stretta con Microsoft per l’integrazione fra Azure OpenAI e i tool di orchestrazione e analisi di Sas allo scopo di calare l’AI integrativa nel supporto delle attività business critical delle aziende.

Nuove funzionalità sono state introdotte sulla piattaforma di AI e analytics Viya. Gli aggiornamenti includono Workbench, un ambiente di sviluppo per l’esecuzione di codice in soluzioni cloud-native, e App Factory, tool per lo sviluppo rapido di applicazioni AI-driven. Quest’ultima soluzione intende fornire uno stack tecnologico cloud-native che include React, TypeScript e Postgres.

In ottica più verticalizzata, si colloca la nuova piattaforma Sas Health, destinata a migliorare la gestione e la creazione di insight in campo sanitario, velocizzando anche l’ingestion di record sanitari elettronici in formati standardizzati. Sempre sullo stesso crinale vertical, arriva Sas Energy Forecasting Cloud, soluzione che si prefigge di rafforzare le capacità di pianificazione e operatività delle utilities. Un trial di quest’ultima soluzione è stato avviato con il Los Angeles Department of Water and Power, per supportare le capacità di previsione dei picchi di domanda e migliorare la pianificazione delle trasmissioni.