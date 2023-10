Le molte sfide della sanità digitale, delocalizzata e sostenibile Elemedicina, decentramento dei servizi, Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0: sono alcuni degli obiettivi previsti dal Pnrr e necessari per la trasformazione del settore sanitario. Pubblicato il 11 ottobre 2023 da Redazione

La sanità digitale è una delle dimensioni di innovazione per un’Italia più moderna, capace di offrire migliori servizi al cittadino ma anche di ridurre la spesa e le inefficienze del sistema pubblico. Il Pnnr, come noto, dedica alla trasformazione del settore sanitario una intera “Missione” delle sei che compongono il piano, e il digitale è uno strumento chiave nel percorso evolutivo tracciato. Telemedicina e Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 sono al centro del Pnnr, ma nel concetto di sanità digitale rientrano anche altre tecnologie utili ai medici, al personale sociosanitario, al sistema delle Ats, ai cittadini.



Si tratta, naturalmente, di una trasformazione che non riguarda solo l’Italia ma ha anzi una dimensione globale che è emersa chiaramente nella gestione della pandemia di covid e in particolare nelle prenotazioni dei vaccini, nei certificati passati alla storia come green pass e nelle applicazioni per il tracciamento dei contagi (che non sempre hanno funzionato, ma non per limiti della tecnologia). La gestione della pandemia non sarebbe stata la stessa senza piattaforme Web, applicazioni per smartphone, QR code e un revival dell’Sms come efficace strumento di comunicazione tra il sistema sanitario, le farmacie e il cittadino.



Nel mondo centinaia di milioni di persone hanno avuto i primi contatti con il digital healthcare, o sanità digitale, nel contesto di un’emergenza. Ma quella trasformazione ora continua per aiutare il sistema sanitario a diventare più efficiente, a tagliare i costi senza sacrificare la qualità dell’assistenza ma anzi migliorandola. Il digital healthcare supporta, inoltre, la diagnostica, la biotecnologia e le attività di ricerca.



Pnrr e sanità

Alla trasformazione del settore sanitario è dedicata la Missione 6 del Pnrr. Molte le sfide sul piatto: dal miglioramento dell’assistenza territoriale alla telemedicina, dalla gestione dei pazienti cronici ( che impattano per l’80% sui costi sul Servizio Sanitario Nazionale) all’ammodernamento degli ospedali, fino alla necessità di “mettere ordine” tra i dati e di creare standardizzazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico.



Sommando le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a quelle del Fondo Complementare, sono destinati all’ammodernamento del settore sanitario più di 31 miliardi di euro. Due le componenti della Missione 6.

La prima riguarda le reti di prossimità , le strutture e la telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: è prevista la creazione di 1.350 Case della Comunità, oltre 600 Centrali Operative Territoriali (punti di accesso fisici e digitali, che si occupano di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e socioassistenziali) e oltre 400 Ospedali di Comunità (strutture sanitarie per pazienti cronici o recidivi, per interventi a bassa intensità clinica).

​ La seconda riguarda l’innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del servizio sanitario : sono previste attività di aggiornamento tecnologico e digitale, formazione, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, oltre al rafforzamento dell’infrastruttura informatica per il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) e all’aggiornamento antisismico delle strutture ospedaliere.







Una delle sfide maggiori è forse quella del Fascicolo Sanitario Elettronico “2.0”, che dovrà essere lo strumento principe per l’accesso alla storia clinica di un paziente. Il Pnrr ha previsto uno stanziamento di 1,38 miliardi di euro per la realizzazione di Fse 2.0 regionali, che dovranno adottare standard comuni per la gestione dei dati e per l’interoperabilità, in modo da consentire lo scambio di informazioni (per esempio sull’anagrafica e sulla storia clinica dei pazienti) e di documenti (per esempio referti) tra le diverse piattaforme. Partendo da quelle regionali si dovrà poi realizzare una piattaforma Fse nazionale, che a sua volta dovrà essere interoperabile con gli analoghi sistemi di sanità digitale di altri Paesi europei. Per facilitare lo scambio transfrontaliero di cartelle cliniche elettroniche standard è prevista la creazione di un’infrastruttura informatica comune, battezzata MyHealth@EU.

Per la telemedicina (che nel Pnrr ha uno stanziamento di un miliardo di euro) c’è invece da raggiungere il traguardo dei 200mila pazienti assistiti in questa modalità entro fine 2025. Il termine include, in realtà, diversi tipi di prestazione sanitaria: televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, telecontrollo e teleassistenza, utili sia per colmare le distanze sia per garantire continuità (a costi sostenibili) per i pazienti cronici. Su un piano sistemico, la telemedicina è anche un mezzo per accorciare le liste d’attesa e livellare le disparità di servizio tra un territorio (Regione o Provincia) e l’altro. Anche in questo caso, come per il Fascicolo Sanitario Elettronico, si pone il problema dell’interoperabilità.

A settembre 2023 nella Missione 6 del Pnrr erano stati raggiungi 31 traguardi “milestone” sui 44 totali da completare entro il 2026. I target raggiunti erano invece 17 sul totale di 40 previsti.









Tecnologie per la sanità digitale

Servizi di telemedicina, assistenza sociosanitaria territoriale e Fascicolo Sanitario Elettronico sono i pilastri della Missione 6 del Pnrr. Ma quando si parla, più in generale, di sanità digitale le tecnologie coinvolte sono anche altre e si rivolgono sia all’utente finale (la persona bisognosa di cure o di monitoraggi) sia al personale medico e infermieristico, alla comunità dei ricercatori e, ancora, al personale amministrativo e agli enti pubblici e privati del settore. Alcune tecnologie consentono di azzerare le distanze, instaurando fra pazienti e medici o tra pazienti e istituzioni un rapporto da remoto; altre, invece, digitalizzano e quindi velocizzano le procedure “tradizionali”, davanti allo sportello di un Cup o in una sala d’attesa.

Qualche esempio:

device e applicazioni per utenti (pazienti) e per personale medico e amministrativo, a supporto dei servizi di telemedicina (televisita, teleconsulto, telemonitoraggio);

database e portali Web per la gestione da remoto del rapporto fra cittadini e servizi sanitari, per esempio per ricetta elettronica, prenotazioni self-service, ritiro dei referti, richieste di cartelle cliniche, eccetera;

piattaforme dati e applicazioni front-end per il personale dei Cup, per la gestione delle procedure di accettazione, consegna dei referti, dimissione, pagamenti, invio di notifiche via Sms, eccetera;

infrastrutture, software, piattaforme dati nazionali e app per servizi di Pubblica Amministrazione per l’identità digitale e la gestione dei rapporti tra cittadini e istituzioni, inclusi i pagamenti alla PA (CIE, SPID, PagoPA);

infrastrutture, software, piattaforme dati regionali e app per il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale;

tecnologie di imaging, stampa e gestione documentale , come scanner, stampanti, proiettori. Per rientrare nel principio del Do No Significant Harm (Dnsh), previsto nei bandi del Pnrr, devono garantire un impatto ridotto sull’ambiente (e sul paziente);

applicazioni di tipo digital therapeutics (DTx, “terapie digitali”) che si servono di sensori e intelligenza artificiale per monitorare l’aderenza del paziente alla terapia prescritta, all’assunzione di farmaci o a uno stile di vita consigliato. Devono essere sottoposte a studi clinici e autorizzate da commissioni o istituzioni. Negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei già vengono utilizzate, mentre in Italia il Ministero della Salute ha autorizzato la sperimentazione di una DTx per la gestione di pazienti affetti da obesità e trattati in regime ambulatoriale. Al momento in Italia non è prevista per i digital therapeutics una copertura da parte del Ssn;

reti e servizi 5G per applicazioni di telemedicina e di telechirurgia;

frontiere evolute come Big Data analytics, intelligenza artificiale e quantum computing applicate alla ricerca medica, allo studio di nuovi farmaci (come nel progetto Darwind EU avviato dall’Agenzia Europea per i Medicinali), alla diagnostica (per esempio all'interpretazione dei referti radiografici o istologici, alla diagnosi precoce delle demenze), alla modellazione di scenari (per esempio per la simulazione degli effetti di un intervento chirurgico o di una terapia).



La sanità digitale, o digital health che dir si voglia, è quindi un mosaico molto eterogeneo di dispositivi, applicazioni, servizi, infrastrutture di dati. La Missione 6 del Pnrr, pur tra le molte discussioni su eventuali modifiche, rappresenta non solo un’occasione ma un punto di passaggio obbligato per la modernizzazione del nostro Paese e per un sistema sanitario all’avanguardia e (soprattutto nel caso del Ssn) più sostenibile dal punto di vista dei costi e capace anche di garantire un miglior livello di servizio.



Si parlerà anche di digitalizzazione del settore sanitario nel corso della tappa di Firenze dell’Esprinet Tour, titolata “Il PNRR per la transizione digitale del Paese e dei territori. Le opportunità per l’ecosistema Ict”, in programma il 25 ottobre al Grand Hotel Baglioni. L’evento, rivolto agli operatori del canale Ict, porterà sul palco rappresentanti della Pubblica Amministrazione ed esperti di trasformazione digitale.

(In apertura, immagine di Freepik)