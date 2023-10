Le priorità del networking secondo Hpe Aruba e i suoi clienti L’edizione italiana 2023 di Atmosphere ha messo in evidenza gli sviluppi di un’azienda attenta a cogliere gli spunti tecnologici che arrivano dal mercato, ma anche le priorità di una clientela che cerca rassicurazioni in termini di affidabilità e sicurezza. Pubblicato il 17 ottobre 2023 da Roberto Bonino

Dal 2003 Hpe Aruba (prima solo Aruba Networks) ha venduto 27,6 milioni di access point. Il Cto Emea della società, Dobias Van Ingen, ha fornito questo dato al pubblico intervenuto alla tappa italiana di Atmosphere 2023, tenutasi a Milano. Se questo indica come nella connettività sia radicata la tradizione dell’azienda entrata nell’universo Hpe nel 2021, lo scenario emerso dall’evento ha evidenziato un percorso articolato, attento agli sviluppi tecnologici proposti dal mercato e agli input che provengono dalla propria clientela.

Lo spettro riguarda più o meno ogni tipo di possibile utente finale, si tratti di aziende con il proprio data center o Pmi impegnate con la gestione in cloud e l’aumento dei dispositivi connessi. Nel primo caso, Van Ingen ha sottolineato il focus sulla strategia Intelligent Edge, che “aiuta i clienti ad adottare e gestire le risorse e le applicazioni di rete. Abbiamo accelerato le attività per lo sviluppo delle reti nei data center, in particolare con lo switch Cx10000, che include, fra l’altro, una data processing unit fornita da Amd Pensando, in grado di eliminare la necessità di device separati per la gestione del traffico a bassa latenza, la sicurezza e il bilanciamento dei carichi”.

Alle Pmi si rivolgono alcune delle novità più recenti di Hpe Aruba, in particolare l’access point Wi-Fi Instant On Ap22D e lo switch impilabile Instant On 1960. Il primo, tra le altre cose, utilizza la tecnologia Wi-Fi 6 per gestire un ampio numero di connessioni simultanee: “Si tratta di una funzionalità vitale per le Pmi che devono gestire applicazioni a forte consumo di dati, come i video in streaming o le piattaforme cloud”, ha commentato Van Ingen. Il secondo punta sulla velocità di trasmissione, ma anche sulla capacità di integrarsi nelle infrastrutture esistenti.

Il 5G privato per le aziende è un’altra area di interesse per Hpe Aruba. In questa direzione si muove la recente acquisizione dell’italiana Athonet, concentrata sull’accelerazione e la semplificazione delle implementazioni private del 5G: “Sappiamo di parlare di casi d’uso ancora molto specifici e legati a un utilizzo outdoor”, ha ammesso Sherifa Hady, vicepresidente e general manager Emea di Hpe Aruba. “Il costo rappresenta ancora un vincolo significativo, ma il 5G può fornire una copertura molto migliore rispetto al WiFi all’aperto e per alcuni clienti avere un unico dispositivo per coprire un determinato spazio rappresenta un vantaggio potenzialmente significativo”.

Dobias Van Ingen, Cto e Sherifa Hady, vicepresidente e general manager di Hpe Aruba Emea

Ad Atmosphere 2023 non sono mancati accenni a temi forti della strategia di Hpe Aruba. La sicurezza e soprattutto gli sviluppi Sase sono al centro dell’attenzione, come dimostra la recente acquisizione di Axis Security e della sua piattaforma Security Service Edge. E non poteva mancare l’intelligenza artificiale, dove Hpe Aruba offre assistenza AIOps tramite la propria piattaforma Aruba Central e la Edge Services Platform, che può analizzare i dati telemetrici generati dal Wi-Fi o dagli switch e utilizzarli per ottimizzare automaticamente la connettività, rilevare problemi sulla rete e rendere più sicuri gli ambienti con presenza di edge computing: “Per noi l’AI, anche nella declinazione generativa, è uno strumento utile per aiutare nelle ricerche in linguaggio naturale, per il supporto e per ottenere gli insight utili a migliorare le perfomance complessive”, ha indicato Hady.

Le esperienze di Spedali Civici di Brescia e Università La Sapienza

Occasioni come Atmosphere 2023 sono utili anche per ascoltare le testimonianze dei clienti, che lavorano sul campo con le tecnologie e le soluzioni di Hpe Aruba. Significativo, in questo contesto, il contributo di Spedali Civici di Brescia, una realtà che conta circa settemila dipendenti, eroga cinque milioni di prestazioni ambulatoriali all’anno e fattura 830 milioni di euro: “Abbiamo diverse sedi distribuite sul territorio e veniamo da un’infrastruttura cresciuta in modo disomogeneo”, ha raccontato il Cio Fabio Marinoni. “Dovendo affrontare un nuovo approccio più orientato alla cura del paziente, anche a domicilio, abbiamo provveduto alla digitalizzazione dei processi clinico-sanitari territoriali, mettendo al centro la business continuity, ma in un’ottica più distribuita”.

Se la prevenzione dei fermi e la cybersecurity sono elementi che hanno complementato il processo di innovazione infrastrutturale, ora Spedali Civici di Brescia si sta muovendo, in accordo con Regione Lombardia e Ministero della Sanità, verso progetti di telemedicina, all’interno dei quali la stessa funzione It avrà un ruolo proattivo di suggeritore di scelte tecnologiche a vantaggio della qualità del servizio.

Altrettanto ramificata sul territorio è la struttura dell’Università La Sapienza di Roma, che non gestisce solo il proprio campus e le sedi, ma anche altre realtà come musei e poli clinici: “Dobbiamo garantire un servizio puntuale alla nostra comunità, oggi capace di accedere da luoghi e device differenti”, ha confermato Fabrizio Ceci, funzionario tecnico Ict dell’Ateneo. “Nei momenti di picco, occorre gestire quasi 30mila connessioni simultanee e la rete deve saper supportare questo carico, in condizioni di efficienza e sicurezza degli accessi. Oggi l’attenzione per noi è posta soprattutto sui laboratori di ricerca e sulla struttura di supercalcolo da poco implementata. Qui abbiamo rafforzato la banda passante e per questo diventerà sempre più importante saper gestire un sistema di comunicazione ibrido”.