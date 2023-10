Le riunioni ibride possono essere poco inclusive secondo Jabra Lo studio Hybrid Ways of Working Global Report rivela che donne e giovani hanno qualche problema in più a sentirsi coinvolti nei meeting online. Il vendor aggiorna anche la gamma di strumenti per la collaborazione. Pubblicato il 26 ottobre 2023

Con l’emergere del lavoro flessibile, nuove pratiche hanno sconvolto le abitudini professionali, in particolare le riunioni, che stanno sempre più adottando un formato ibrido. Sebbene il 64% dei meeting si svolga di persona, quasi la metà di essi coinvolge partecipanti online. L’ascesa del lavoro ibrido ha pertanto creato nuove sfide legate all’inclusione e all’uso della tecnologia delle sale riunioni.

Lo studio Hybrid Ways of Working Global Report realizzato da Jabra mette in evidenza come se, da un lato, la tecnologia e l'autonomia possano contribuire notevolmente a rendere le riunioni produttive e creative, dall'altro ci siano diverse dinamiche che possono far sentire le persone escluse. In particolare, gli appartenenti alla Gen Z e i Millennial mostrano una probabilità da due a tre volte superiore rispetto a quelli della Gen X e ai Boomers. Pur essendo queste le generazioni dei nativi digitali, ne fanno parte giovani con poca esperienza e questo significa che potrebbero non avere la disinvoltura necessaria per parlare durante le riunioni. I leader devono tener conto di queste dinamiche intergenerazionali e utilizzare efficacemente la tecnologia per creare una cultura delle riunioni ibrida e più inclusiva. In questo modo, ogni dipendente avrà, secondo Jabra, la sicurezza di condividere idee nuove e di partecipare attivamente alle discussioni nel modo a ciascuno più congeniale.

La ricerca ha poi rilevato che il 46% dei dipendenti ritiene che l'uso della videocamera influisca sulla percezione dei colleghi durante le riunioni. I dipendenti concordano sul fatto che i colleghi che utilizzano il video sembrano più competenti, più impegnati e più affidabili durante le riunioni rispetto a quelli che non li utilizzano. Anche questo però pone un problema alle persone più giovani, che abbiamo visto essere meno sicure e, di conseguenza, più imbarazzate di fronte alla necessità di tenere accesa la videocamera.

Luca Barbarossa, regional product marketing manager per il Sue Emea di Jabra

Secondo lo studio, inoltre, non è stato fatto abbastanza per aiutare chi torna in ufficio a familiarizzare con la tecnologia delle sale riunioni. Infatti, il 31% dei dipendenti dichiara di esitare a partecipare ai meeting in un simile spazio perché non si sente a proprio agio con la tecnologia rispetto all'utilizzo del proprio computer portatile.

Anche tenendo conto di questi risultati, Jabra ha aggiornato la propria offerta tecnologica, in particolar modo con il PanaCast 50 Video Bar System, progettato per semplificare le teleconferenze, individuando e alleviando i punti critici più comuni nelle sale riunioni. Il sistema è dotato di un campo visivo di 180° attraverso la copertura multicamera Panoramic-4K nella sala, consentendo una rappresentazione realistica dei partecipanti nello spazio: “Il suono viene captato da otto microfoni beamforming di livello professionale in grado di identificare e catturare la voce eliminando gli echi residui e il rumore statico”, ha indicato Luca Barbarossa, regional product marketing manager per il Sud Emea di Jabra.

A ciò si aggiunge la funzione di Virtual Director, che si concentra sulle persone che parlano nella stanza. Lo Zoom intelligente ritaglia l'immagine se il soggetto è troppo lontano, mentre la Dynamic Composition è in grado di mettere a fuoco fino a quattro persone nella stanza e di disporre di riquadri individuali nelle chiamate Zoom o Microsoft Teams.

Jabra ha anche lavorato con Microsoft per aggiornare i sistemi Panacast 50 con l’aggiunta di funzionalità di intelligenza artificiale. La tecnologia, in particolare, sarà fra le prime Teams room intelligenti sulla barra video Windows ad abilitare Microsoft IntelliFrame, che offre a ciascun partecipante nella sala una visuale dedicata della telecamera, garantendo un'esperienza remota più inclusiva e ottimizzata nelle riunioni da una stanza all'altra: “La nuova funzionalità di flussi video multipli consente agli utenti remoti nella riunione di Teams di avere una visione migliore di chi è nella sala riunioni con tre flussi video”, ha commentato Barbarosaa. “Il primo flusso punta sull'oratore corrente, il secondo è per quello precedente e il terzo stream è la vista panoramica completa della sala riunioni o dello spazio, quindi nessun individuo è escluso”.