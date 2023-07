Le turbolenze del mercato dei chip si rispecchiano in Tsmc Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ha riportato profitti trimestrali in calo del 23% anno su anno. Si prevede una ripresa nel terzo trimestre. Pubblicato il 20 luglio 2023 da Redazione

I semiconduttori attraversano acque turbolente. Dopo due anni di boom della domanda, sull’onda della digitalizzazione accelerata dalla pandemia, e dopo un 2022 segnato da instabilità geopolitiche e inflazione, anche nel 2023 il mercato è segnato dalle incertezze, da un generale rallentamento della spesa in sistemi hardware e dalle tensioni fra Stati Uniti e Cina. Queste dinamiche si riflettono nei numeri di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), che nel secondo trimestre del 2023 ha registrato un calo dei ricavi anno su anni pari al 10% e un calo degli utili del 23,3%.



I ricavi di aprile, maggio e giugno si aggirano intorno a 15,47 miliardi di dollari (480,84 miliardi di dollari taiwanesi), gli utili per azione intorno a 23 centesimi di dollaro statunitense (7 dollari taiwanesi). Numeri in calo non solo anno su anno ma anche rispetto ai risultati del primo trimestre: -5,5% per i ricavi, -12,1% per gli utili (notiamo che le percentuali di variazione si riferiscono, in tutti i casi, ai risultati in valuta locale, mentre la trasposizione in dollari comporta decrementi ancora maggiori).



L’azienda ha fatto sapere che le vendite di wafer a 5 nanometri hanno rappresentato il 30% circa del totale dei ricavi trimestrali, mentre i prodotti a 7 nm sono il 53% della torta. La domanda di prodotti con tecnologia a 3 nanometri dovrebbe contribuire alla ripresa nel prossimo trimestre, stando alle dichiarazioni.



“I risultati del secondo trimestre risentono delle condizioni dell’economia globale, che hanno smorzato la domanda da parte dell’utente finale e hanno causato gli attuali adeguamenti delle scorte dei clienti”, ha detto Wendell Huang, vicepresidente e direttore finanziario di Tsmc. “Per il terzo trimestre 2023 ci aspettiamo che le nostre attività siano supportate dalla forte accelerata delle nostre tecnologie a 3 nanometri, in parte controbilanciata dai continui adeguamenti delle scorte dei clienti”.



Per il trimestre di luglio-settembre la società prevede ricavi compresi tra 16,7 e 17,5 miliardi di dollari, un margine commerciale compreso tra 51,5% e 53,5% e un margine operativo compreso fra 38% e 40%.