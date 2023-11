Lenovo e Nvidia si alleano per dare potenza all’AI generativa Le due società forniranno piattaforme ibride avanzate in grado di alimentare carichi di lavoro AI gen ovunque vengano creati i dati. Pubblicato il 20 novembre 2023 da Redazione

Sfruttando il palcoscenico del recente Tech World, Lenovo e Nvidia hanno indicato di voler rafforzare la loro partnership, con l’obiettivo di introdurre sul mercato piattaforme ibride avanzate in grado di supportare workload di AI generativa sostanzialmente in qualunque luogo si creino dati.

La collaborazione ha già prodotto due sistemi a oggi disponibili. Il Lenovo ThinkSystem SR675V3 combina le Gpu NvidiaL40S con le unità di elaborazione dati BlueField 3 e le capacità di rete Spectrum-X per facilitare il supporto di workload di intelligenza artificiale in qualunque tipologia di data center. A questo si aggiunge la Lenovo ThinkStation PX, che si concentra sulle performance per estendere fino all’edge le capacità di lavorare sull’AI generativa. Questo sistema è configurabile fino a quattro Gpu Nvidia Rtx 6000.

Tutte e due le novità utilizzano la struttura Nvidia Nemo, che offre agli sviluppatori differenti modelli Llm, per consentire loro di lanciarsi nella nuova avventura “generativa”.

Lenovo e Nvidia si sono poi impegnate a creare sistemi di nuova generazione basati sul progetto di riferimento modulare flessibile Nvidia Mgx, per offrire una gamma di soluzioni sicure per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale generativa più impegnativi e aiutare le aziende a implementare simulazioni immersive e decisioni cognitive su larga scala con Omniverse, una piattaforma per la connessione e lo sviluppo di applicazioni OpenUsd.