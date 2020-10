Lenovo ha presentato i nuovi e innovativi portatili premium Si va dal ThinkPad X1 Fold, il primo foldable pc al mondo, al ThinkPad X1 Nano che pesa solo 907 grammi, fino ai nuovi ThinkBook da 15 e 13 pollici e il ThinkBook Yoga, un 2-in-1 con display da 14 pollici. Pubblicato il 01 ottobre 2020 da Redazione

Nuovi annunci da parte di Lenovo in ambito portatili. Il primo e sicuramente il più “originale” è il ThinkPad X1 Fold, con schermo Oled flessibile e due possibilità: display unico da 13,3 pollici oppure due affiancati da 9,6 pollici. In pratica è sia tablet che portatile se abbinato a una tastiera esterna, come la Bluetooth Mini Fold, che può essere riposta e caricata in modalità wireless all'interno del sistema. Il Fold è un prodotto pensato per la mobilità, con un peso inferiore al chilogrammo, connettività 5G opzionale e processori Intel Core con tecnologia IntelHybrid e Windows 10. Può essere già ordinato, in attesa della disponibilità prevista per le prossime settimane, e costa 2.899 euro + Iva. Oltre alla tastiera, è possibile acquistare separatamente la Mod Pen e l’Easel Stand per posizionarlo in verticale o orizzontale su una scrivania.

Lenovo ha annunciato un’altra novità per il suo portfolio di prodotti premium X1, il ThinkPad X1 Nano, un notebook ultraleggero che vanta un peso di appena 907 grammi. Primo ThinkPad basato sulla piattaforma Intel Evo e con processori Intel Core di undicesima generazione, integra un display 2K da 13 pollici con rapporto 16:10 e cornici sottili, quattro altoparlanti e altrettanti microfoni con audio a 360 gradi. Per un’esperienza veramente immersiva supporta Dolby Vision e Dolby Atmos. Completano la dotazione la connettività Wi-Fi 6 e il 5G (opzionale). Non si conosce ancora il prezzo visto che sarà disponibile dall’ultimo trimestre 2020.

L’ultima novità è rappresentata dalla gamma ThinkBook, con sei nuovi modelli. Il ThinkBook 15 Gen 2i è equipaggiato con processori Intel Core di undicesima generazione, scheda grafica Intel Iris Xe, Thunderbolt 4 e diverse opzioni di archiviazione. Per la prima volta in un laptop, questo modello ha un alloggiamento integrato nella scocca - si tratta di un cassettino estraibile posizionato sul lato destro - che può ospitare e ricaricare gli auricolari wireless opzionali. Ci sono anche il ThinkBook 13s Gen 2i con display da 13 pollici e il ThinkBook 14s Yoga i, il primo 2-in-1 della gamma. Tutti i modelli sono disponibili anche con processori Amd Ryzen 4000 e saranno in vendita da dicembre 2020. I prezzi partono da 589 euro + Iva per la configurazione da 15 pollici con chip Amd.