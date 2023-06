Leviton: l’infrastruttura “invisibile” che è base per i progetti Pnrr

Massimo Colona, country manager Sud-Est Europa, intervenuto all’evento sul tema “Pnrr e canale” organizzato da Esprinet in collaborazione con The Innovation Group, pone l’accento sulla lunga esperienza e affidabilità dell’azienda, punto vitale per progetti di scavo, posa, e collegamento dei cavi, che certo non si risolvono da un giorno all’altro: “Leviton ha le sue origini agli inizi del secolo scorso, partendo da un fronte impiantistico, legato al mondo elettrico, che nel tempo, grazie allo sviluppo di numerosi brevetti e di alcune acquisizioni, ha avuto un’importante evoluzione che l’ha portata ai giorni nostri, che vede, a fianco del filone dell’impiantistica elettrica, un’apposita business unit nata per gestire le infrastrutture di rete”. Una garanzia di continuità utile per i progetti a medio lungo termine Quindi oggi tutto ciò che è infrastruttura passiva, sia in rame sia in fibra ottica, è oggetto della produzione di Leviton, ingredienti essenziali proprio per lo sviluppo di progetti che toccano le infrastrutture del Paese, sia nazionali sia locali, che sono legate ai finanziamenti del Pnrr. Progetti per i quali il fattore tempo è da tenere in considerazione, dal momento che solitamente si tratta di interventi piuttosto invasivi e, per definizione, a medio e lungo termine, per i quali scegliere e individuare già in fase di progettazione degli interlocutori che abbiano una portata di lungo respiro diventa di fondamentale importanza.

Una caratteristica che Leviton dimostra con la sua storia di 120 anni di vita, in cui si sono succeduti solamente quattro amministratori delegati. Inoltre, non è un’azienda quotata in borsa “e quindi non ha prospettive finanziarie bensì di ricerca tecnologica e di sviluppo di nuovi brevetti, la cui crescita è dovuta unicamente a risorse finanziarie interne, sottolinea Colona, che riprende: “Date queste premesse, pensiamo che un system integrator, un progettista che deve scegliere chi coinvolgere in un progetto infrastrutturale, sia certamente più orientato a optare per un partner vendor che sia destinato a durare nel tempo e che non si discosti dal proprio focus business andando su altri settori”.



Certificazioni e accredito Consip LAN

Sul fronte delle pubbliche amministrazioni e in particolar modo dei progetti finanziabili dal Pnrr, Leviton segnala un curriculum che nel corso degli ultimi 10 anni, la vede vincitrice, attraverso le società partner che vi partecipano, alle gare Consip LAN, la convenzione dedicata allo sviluppo delle reti, la quale comprende infrastrutture passive, apparati e alcuni servizi software.



“Siamo quindi abituati ad avere un rapporto proattivo e consulenziale con le pubbliche amministrazioni, ma non solo. Al nostro interno esiste una struttura che si occupa costantemente di formazione soprattutto a consulenti, progettisti, e alle persone che per prime dovrebbero essere aggiornate sull’evoluzione degli standard internazionali ma anche delle stesse normative Cei (Comitato Elettronico Italiano, ndr)”.



Attenzione di Leviton all’ambiente e collaborazione con i partner di canale

Da non dimenticare, infine, la particolare attenzione che Leviton riserva all’aspetto della sostenibilità ambientale, con la produzione e amministrazione che dispongono di tutte le certificazioni di carattere ambientali.



“Noi ci occupiamo di produzione”, sottolinea infine Colona. “La commercializzazione viene delegata interamente al nostro canale di partner, con i system integrator in prima linea. Un canale che diventa autorizzato dopo aver frequentato i nostri corsi di formazione e con in quale andiamo insieme presso il cliente, dagli IT manager ai consulenti, i progettisti, per costruire insieme le opportunità”.