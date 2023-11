Lieto fine per Broadcom, annunciata l’acquisizione di Vmware L’operazione da 69 miliardi di dollari ha ricevuto tutte le approvazioni necessarie. Nasce un nuovo polo del software e dell’hardware infrastrutturale. Pubblicato il 21 novembre 2023 da Redazione

Broadcom ce l’ha fatta: ha ottenuto tutti i semafori verdi per procedere con l’acquisizione di Vmware. Annunciata ufficialmente, l’operazione da 69 miliardi di dollari sarà formalizzata nella giornata del 22 novembre. Dell’accordo si sapeva già quasi tutto: incorporando Vmware (diventata società indipendente nel 2021 dopo la fuoriuscita dal gruppo Dell Technologies), Broadcom aggiunge un importante tassello alla propria offerta, perché l’acquisita è uno dei colossi nell’ambito del software per la virtualizzazione e la gestione dei data center, con particolare riguardo al modello cloud.



Broadcom, invece, primariamente produce componenti destinati a server, sistemi mainframe, apparati di rete, storage, sicurezza e telecomunicazioni. Nei mesi scorsi le due parti avevano rimarcato la volontà di non creare sbarramenti o accordi di lock-in.

Ora gli antitrust nazionali e internazionali hanno approvato l’accordo, non rilevando il rischio di un danno alla concorrenza. Dopo il via libera giunto dall’Unione Europea, da Stati Uniti, Australia, Brasile, Canada, Israele, Giappone, Sud Africa, Corea del Sud e Taiwan, mancava solo l’approvazione dell’antitrust cinese, la da parte del quale ipotizzavano possibili resistenze legate alle perduranti tensioni commerciali e politiche tra la Repubblica Popolare e gli Stati Uniti. Ma così non è stato.

Fondata nel 1998, Vmware ha costruito il proprio successo sui software per la virtualizzazione delle funzioni di calcolo, storage e networking. Negli ultimi anni l’offerta si è allargata e modellata per assecondare le esigenze di gestione degli ambienti di cloud ibrido, oltre a quelle dello smart working e della cybersicurezza. A questi focus si affianca oggi quello sull'intelligenza artificiale, ribadito al recente Vmware Explore di Barcellona. Dal 2021 l’azienda è guidata da Raghu Raghuram, veterano di Vmware che ha ereditato il ruolo di Ceo da Pat Gelsinger (oggi alla guida di Intel). Broadcom non ha ancora comunicato eventuali cambi di poltrona o l’intenzione di effettuare tagli di personale.

