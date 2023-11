Ligresti (Dell): “Occorre ridurre la dipendenza dagli hyperscaler” Il managing director della filiale italiana fa il punto sui trend che contraddistinguono il periodo, calandoli nel contesto italiano. Se sull’AI generativa si può lavorare su modelli semplificati, per ridurre i costi del cloud l’unica via è puntare anche su provider locali e diversificare. Pubblicato il 20 novembre 2023

Ci sono cinque macrotemi che stanno contraddistinguendo l’attuale scenario delle evoluzioni tecnologiche e che impattano, in modo diverso, sull’operatività e le strategie delle aziende. Filippo Ligresti, managing director di Dell Technologies Italia, li riassume in. “I costi del cloud, la sicurezza, l’intelligenza artificiale, il miglioramento del lavoto e l’edge computing. Da noi forse il tema più sentito è quello della sicurezza, anche perché il numero degli incidenti è aumentato del 50% negli ultimi due anni”.

Naturalmente, per ciascuno di questi trend, Dell ha delle risposte in termini di offerta e competenze trasmesse anche attraverso i partner, ma sempre più l’azienda, storicamente legata alla vendita di “ferro” (tuttora al centro dell’offerta), sta cercando di accreditarsi verso le aziende come un service provider, in grado di guidare le scelte e gli orientamenti con le proprie competenze, oltre che con i progetti e i prodotti puri.

Prendiamo il tema caldo del 2023, ovvero l’intelligenza artificiale generativa. Ligresti parte dalla convinzione che si tratti di un’evoluzione non solo destinata a rendere i processi più veloci e intelligenti, ma a creare percorsi e contenuti completamente nuovi: “Ci sono opportunità che si possono cogliere anche nel breve periodo e senza dover fare investimenti ingenti. Le aziende hanno esigenze specifiche, per esempio per le banche una miglior conoscenza del proprio cliente, quindi non serve addestrare modelli di linguaggio come quelli costruiti da OpenAI o Google. Sono disponibili modelli anche open source con un numero di parametri e variabili meno numerose e utilizzabili su macchine più limitate. Noi stiamo lavorando su questo fronte in partnership con Nvidia”.

Filippo Ligresti, managing director di Dell Technologies Italia

Anche sul fronte del cloud, la posizione di Dell si svela con un’angolatura singolare. Intanto, le aziende devono pensare in chiave multicloud e sfruttare questa logica per contenere quei costi che ormai tutti hanno capito essere simili, se non superiori, alle infrastrutture on-premise: “Occorre diminuire la dipendenza soprattutto dagli hyperscaler, eliminando le specificità con livelli di astrazione che consentano di spostare da un provider all’altro tutti i carichi di lavoro più”, illustra Ligresti. “Noi pensiamo che si possa combinare una strategia ground-to-cloud, dove versioni software-defined di infrastrutture on-premise possono andare sul cloud pubblico, con il suo opposto, il cloud-to-ground, che porta caratteristiche mutuate dal cloud i sull’infrastruttura on site. Anche su questo fronte lavoriamo in partnership, con Red Hat e VMware”.

Sviluppi innovativi ci sono anche nel campo della cybersecurity, per esempio con il Project Fort Zero, soluzione end-to-end Zero Trust, mutuata da un’iniziativa nata dal Dipartimento Usa della Difesa e che ha coinvolto 46 aziende (in parte non note all’esterno) in uno sviluppo destinato a concretizzarsi entro la prima parte del prossimo anno.

Se questi sono esempi di cosa Dell sta facendo per essere presente, con l’ausilio di partner tecnologici, nei settori di punta del mercato odierno, resta però il fatto che è sulle vendite dei sistemi più consolidati che l’azienda ancora fa leva per consolidare il proprio fortino di presidio e crescita: “Idc indica che nel secondo trimestre del 2023 abbiamo installato il 46,7% dei server e il 41.8% degli apparati storage e questo indica che restiamo il punto di riferimento per gli investimenti tecnologici delle aziende”, conclude Ligresti.