Lutech compra Know-How per specializzarsi sull’Erp di Infor Dopo la recente acquisizione di Infoedge, il system integrator ha incorporato la società veneto-emiliana, partner certificato di Infor. Pubblicato il 20 dicembre 2021 da Redazione

Lutech si ingrandisce e acquista nuove competenze certificate sull’offerta di Infor, uno tra i principali fornitori in Erp. Dopo la recente acquisizione di Infoedge, società specializzata in progetti IT per il settore finanziario e assicurativo, il system integrator ha annunciato di aver chiuso l’acquisto di Know-How. Fondata nel 1999 e operativa tramite diverse sedi (quelle storiche sono a Reggio Emilia e a Padova), la società offre servizi di integrazione tecnologica, consulenza, sviluppo, formazione e assistenza nella gestione dei progetti Erp.

In particolare, il suo focus è l’Enterprise Resource Planning in ambito manifatturiero, ovvero il cuore dell’offerta di Infor. Know-How è, infatti, un partner certificato di Infor (e più precisamente un Gold Channel Partner) e vanta rapporti consolidati e attivi con più di cinquanta grandi e medie imprese manifatturiere, italiane ed estere. Il team aziendale è composto da una cinquantina di specialisti in Erp.

Know-How, tra le altre cose, realizza progetti e personalizzazioni delle soluzioni Infor LN, Infor ION, Infor EAM e Infor WMS. Si tratta, sottolinea la nota stampa diffusa da Lutech, di “un partner certificato e referenziato, in grado di declinare le specifiche esigenze applicative e di processo direttamente correlate al business aziendale del comparto manifatturiero”.

“L’acquisizione di Know-How conferma il nostro impegno per il mercato manifatturiero italiano concordato con il fondo Apax”, ha dichiarato Tullio Pirovano, Ceo del Gruppo Lutech. “L’approccio di Know-How si allinea perfettamente alla nostra visione e contestualizza l’acquisizione come una grande opportunità di crescita per entrambe le realtà. Know-How avrà a disposizione il supporto della nostra struttura e potrà ampliare la propria proposizione con le soluzioni e modelli presenti nelle practice end-to-end del Gruppo Lutech, e i nostri clienti si avvarranno della loro competenza ed esperienza nel manufacturing”.



“L’ingresso nel Gruppo Lutech”, ha commentato Claudio Montanari, presidente e fondatore di Know-How, “rappresenta senza dubbio un grande riconoscimento del lavoro svolto in questi anni come partner di progetto per diverse grandi realtà del manifatturiero italiano. Entrando a far parte del Gruppo Lutech, avremo l’opportunità di continuare il nostro percorso di crescita e supportare ancora meglio la strada verso la trasformazione digitale dei nostri clienti insieme a Infor, il nostro software vendor e partner di riferimento”.