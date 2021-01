Mainframe e DevOps migliorano con l’intelligenza artificiale Bmc annuncia una serie di aggiornamenti e nuove funzioni nelle soluzioni per i DevOps, la gestione e la sicurezza dei sistemi mainframe e il dialogo con i prodotti Compuware. Pubblicato il 19 gennaio 2021 da Redazione

La software house Bmc, storica azienda oggi specializzata in soluzioni per la gestione degli ambienti on-premise, ibridi e cloud (nell’accezione multi-cloud), spinge l’acceleratore sull’intelligenza artificiale, sulla sicurezza e sul DevOps. Alcune nuove funzionalità e miglioramenti debuttano in alcune soluzioni della piattaforma Bmc Automated Mainframe Intelligence (Ami) per le operations e per la sicurezza, e negli strumenti rivolti ai clienti di Compuware.

Per quanto riguarda la gestione dei sistemi mainframe, la novità è l’aggiornamento della soluzione Bmc MainView, ribattezzata come Bmc Ami Ops: debuttano funzionalità di intelligenza artificiale e di machine learning, oltre a un’interfaccia utente aggiornata per essere più intuitiva e facile da usare anche per i non esperti. Le nuove funzionalità di intelligenza artificiale aiutano a identificare i problemi e a reagire a essi prima che possano influire sui livelli del servizio; assicurano, inoltre, la comunicazione tra i sistemi aziendali grazie agli API RESTful che supportano l’automazione.

Per la sicurezza del mainframe, invece, le novità sono alcuni controlli di sicurezza “pronti all’uso” e nuovi indicatori (che avvertono sulla possibilità di avvenuti incidenti) aggiunti alla soluzione Bmc Ami Security, con lo scopo di migliorare la rilevazione delle minacce e il livello di reattività. L’integrazione con la funzionalità di audit dell’applicazione Compuware, inoltre, consente ai clienti di acquisire dati rilevanti sugli accessi e i comportamenti degli utenti per rilevare più rapidamente eventuali violazioni. Queste nuove offerte, insieme ai servizi di valutazione della sicurezza e i test di penetrazione che identificano le vulnerabilità e i punti deboli delle configurazioni, dei software e dei controlli di sicurezza (condotti in locale o da postazione remota), rafforzano e proteggono il mainframe dalle azioni malevole e le minacce ai dati.

Una terza novità è il rebranding e l’evoluzione di Bmc solutions for Ims, che diventa Bmc Ami Data for Ims. La soluzione fornisce transazioni Ims del mainframe e gestione dei dati ottimizzate, in modo che le aziende possano migliorare la disponibilità di servizi di business critici, onorare e superare gli accordi sul livello del servizio (Service Level Agreement, Sla) e supportare al meglio lo sviluppo di applicazioni agili a fronte di minori risorse.

Altre novità riguardano le attività di DevOps e la gestione dei prodotti Compuware. Nelle nuove dashboard del programma Compuware zAdviser è possibile visualizzare quali prodotti e funzionalità della toolchain dei DevOps Compuware sono sottoutilizzati. Grazie alle nuove funzionalità di test automatizzate e ottimizzate del prodotto Compuware Topaz for Total Test, inoltre, è possibile creare rapidamente test automatizzati e ampliare la copertura dei test con test negativi, riducendo il lavoro di revisione.

Bmc ha poi annunciato una nuova integrazione tra le soluzioni Control-M (piattaforma per il coordinamento dei flussi di lavoro delle applicazioni) e Compuware ThruPut Manager: grazie a questa aggiunta, l’elaborazione dei batch diventa più rapida, più efficiente e più economica. Gli utenti possono ora utilizzare ThruPut Manager per personalizzare il sistema di assegnazione delle priorità del mainframe in base ai dati provenienti da Control-M.