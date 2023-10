Mercato telco in difficoltà, Nokia annuncia 14mila licenziamenti Le incertezze dell’economia mondiale penalizzano gli investimenti in 5G e, di conseguenza, le vendite di Nokia. L’azienda punta a risparmiare 1,2 miliardi di euro entro il 2026. Pubblicato il 19 ottobre 2023 da Redazione

Nuovi licenziamenti nel mercato delle telecomunicazioni, inevitabilmente condizionato dalle dinamiche dell’economia e della geopolitica: Nokia ha annunciato il taglio di 14mila posti di lavoro, necessario per ottimizzare i costi e compensare il calo di vendite. La società finlandese nell’ultimo bilancio trimestrale ha riportato un calo di vendite anno su anno pari al 20% (o al 15% a valuta costante), citando “incertezze macroeconomiche e tassi d’interesse più elevati”, che mettono pressione sui carrier telefonici, principali clienti di Nokia.



Il calo della domanda di apparati di rete per il 5G ha quindi penalizzato le vendite, in particolare quelle del mercato statunitense, dove operano Verizon e AT&T: qui i ricavi trimestrali sono calati addirittura del 40%. D’altro canto anche in India, dopo la corsa agli acquisti del 2022, i carrier hanno ridotto le richieste. Chiari segnali di difficoltà del mercato telco sono anche i tagli annunciati nei mesi scorsi da BT Group (55mila persone) e da Vodafone (11mila).



“Continuiamo a credere nel mercato nel medio-lungo termine, ma non resteremo fermi ad aspettare, sperando che il mercato si riprenda da un momento al’altro”, ha dichiarato a Reuters Pekka Lundmark, presidente e amministratore delegato di Nokia.



I tagli sono dunque necessari per ottenere, secondo i piani, un risparmio di 1,2 miliardi di euro da qui al 2026. La forza lavoro della società, attualmente composta da 86mila collaboratori, scenderà su un numero compreso tra 72mila e 77mila.