Meta presenta Code Llama, l’AI generativa per i programmatori Pubblicato il 25 agosto 2023 da Redazione

Quale impatto avrà l’intelligenza artificiale generativa sul lavoro degli sviluppatori? Code Llama, l’ultimo annuncio di Meta, alimenta il nascente dibattito sul tema: l’azienda rilascerà un modello di AI progettato per assistere nella scrittura di codice. Non è una novità assoluta, perché applicazioni di AI generativa come ChatGPT già possono essere usate (tramite plug-in) per la scrittura di codice o per il debugging, ma la tecnologia oggi è ancora immatura e non libera da errori.



Code Llama è un large language model che è stato messo a punto a partire da Llama 2: il modello generale è stato allenato e affinato su dataset più specifici (oltre 500 miliardi di token di codice e dati collegati) e per un periodo di tempo più lungo. Il programma può generare codice in risposta a comandi in codice o a prompt vocali, e inoltre può completare un codice parzialmente scritto (una funzionalità cosiddetta fill-in-the-middle) o andare alla ricerca di errori.



Secondo quanto spiegato da Meta, Code Llama è in grado di rendere più efficiente e veloce il lavoro degli sviluppatori già esperti e può anche diventare uno strumento di apprendimento per quelli alle prime armi. A detta della società, tra gli Llm per la programmazione e il debugging, questa è la soluzione più avanzata.



Come per Llama-2, anche per Code Llama è stata scelta la via dell’open source. “Crediamo che i modelli di AI, e gli Llm per la scrittura di codice in particolare, traggano benefici da un approccio aperto sia in termini di innovazione sia di sicurezza”, scrive Meta in un blog post. “Se pubblicamente disponibili, i modelli specifici per il codice possono favorire lo sviluppo di nuove tecnologie che migliorano la vita delle persone”.



Il modello supporto la maggior parte dei linguaggi di programmazione più diffusi, tra cui Python, C++, Java, PHP, Typescript (Javascript), C#, Bash e altri ancora. Sarà disponibile gratuitamente per ricercatori, sviluppatori e aziende e declinato in tre “taglie”, da 7, 13 e 34 miliardi di parametri. In aggiunta a queste tre versioni, Meta ha realizzato il fine-tuning su Llama utilizzando 100 miliardi di token per ottenere Code Llama-Phyton, versione specifica per questo linguaggio. Inoltre l’azienda ha messo a punto Code Llama-Instruct, una variante del modello ottimizzata per fornire risposte in linguaggio naturale.