Microsoft, 17 nuovi partner nell’alleanza italiana per il cloud Alla Cloud Region Partner Alliance si aggiungono 4wardPRO, Agic Group, Computer Gross, CoreView, Deda Next, Dylog Italia, Esprinet, Expert.AI, Insight, NTT Data, Porini, Proge Software, SoftJam, SoftwareOne, Studio Informatica, TD Synnex e ToolsGroup. Pubblicato il 14 aprile 2023 da Redazione

Microsoft continua con la “campagna acquisti” di partner locali, italiani, per veicolare nello Stivale i propri servizi cloud. La società di Redmond da anni è impegnata nel nostro Paese con il programma “Ambizione Italia”, inizialmente focalizzato soprattutto sul tema delle competenze digitali da portare a studenti, lavoratori assunti e persone in cerca di una nuova occupazione. Circa un anno fa in seno a questa iniziativa ne è nata un’altra, chiamata “Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance” e focalizzata, come il nome suggerisce, sui servizi di Azure.



Grazie ai partner coinvolti, Microsoft potrà offrire alle aziende e agli enti pubblici italiani dei servizi cloud “locali”, con particolari garanzie di bassa latenza, residenza geografica, sicurezza e sovranità sui dati, oltre che con servizi di consulenza e di supporto a corollario. Tra gli aderenti della prima ora ci sono ci sono Accenture, Avanade, Cluster Reply, Engineering, Kyndryl, TeamSystem e Var Group, a cui lo scorso novembre si è aggiunta Vodafone in qualità di prima società telco coinvolta.



Ora, anche in vista della prossima inaugurazione della “regione cloud” italiana di Microsoft (con base a Milano), la lista si allunga con ben 17 nuovi nomi: 4wardPRO, Agic Group, Computer Gross, CoreView, Deda Next, Dylog Italia, Esprinet, Expert.AI, Insight, NTT Data, Porini, Proge Software, SoftJam, SoftwareOne, Studio Informatica, TD Synnex e ToolsGroup. Il numero totale dei partner aderenti sale, così, a 31.



I partner dell’iniziativa offriranno ai propri clienti soluzioni certificate e sicure, basate sui servizi cloud di Microsoft. Inoltre si impegneranno a definire una strategia comune per la formazione di competenze, con attività di training e risorse dedicate. Si punta a “formare professionisti ICT e promuovere la diffusione di una cultura digitale funzionale alla crescita del Paese”, ha spiegato Microsoft.

“Il nostro obiettivo è aiutare le organizzazioni italiane a cogliere i vantaggi del digitale per crescere”, ha dichiarato Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia, di recente nomina. “Lavoriamo per mettere a disposizione le piattaforme tecnologiche e i servizi cloud sicuri per sostenere la loro innovazione, compresa la nostra prossima prima Cloud Region in Italia. In questa missione, siamo affiancati da una rete capillare di partner sul territorio che seguono da vicino le imprese pubbliche e private”.