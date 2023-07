Microsoft e Alphabet con l’AI guadagnano ma anche spendono Trimestrali buone per le due multinazionali, con ricavi e utili in crescita. Aumentano i costi legati all’intelligenza artificiale, ma sono un investimento sul futuro. Pubblicato il 26 luglio 2023 da Valentina Bernocco

La “febbre” dell’intelligenza artificiale fa lievitare le spese di Microsoft e di Alphabet (Google). Sembra un po’ un paradosso: queste aziende, così come Twitter, Meta e altre Big Tech, in pochi mesi hanno licenziato migliaia o decine di migliaia di dipendenti per poter tagliare i costi e preservare la profittabilità, eppure hanno speso miliardi di dollari per acquisizioni di startup, ampliamenti dei progetti di ricerca e sviluppo, lanci di nuovi prodotti e allargamenti di data center. Ma l’intelligenza artificiale viene vista come strategica per la competizione attuale e cruciale per il futuro, e le spese realizzate si ripagheranno ampiamente nel tempo.



Queste considerazioni partono dai risultati finanziari appena annunciati da Microsoft e da Alphabet, relativi al quarto trimestre dell’anno fiscale 2023, terminato a fine giugno. La società di Redmond ha ottenuto 56,2 miliardi di dollari di ricavi trimestrali, dato superiore alle attese degli analisti e in crescita dell’8% anno su anno (o del 10% a valuta costante), mentre i 24,3 miliardi di dollari di profitto operativo segnano un incremento del 18% (o 21% a valuta costante) e i 20,1 miliardi di utile netto fanno compiere un balzo del 20% (o 23% a valuta costante).



Nel trimestre il miglior andamento si è visto per le vendite di servizi cloud (ricavi in crescita del 26% anno su anno) e di Dynamics 365 (26%). Di contro è proseguito il calo delle vendite di dispositivi (-20%) e di licenze Windows per gli Oem (-12%), dati in linea con l’andamento del mercato Pc. Per l’intero anno fiscale 2023 i ricavi calcolati su criteri Gaap sono 211.915 miliardi di dollari, corrispondenti a una crescita del 7% sui 198.270 miliardi dell’esercizio precedente. I 72,4 miliardi di dollari di utile netto segnano un incremento del 6%.

“Le aziende”, ha commentato il Ceo, Satya Nadella, “chiedono non solo come, ma quanto velocemente possano utilizzare questa intelligenza artificiale di prossima generazione per rispondere alle principali opportunità e sfide affrontate, in modo sicuro e responsabile”.



Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft

In conferenza telefonica con gli analisti, la direttrice finanziaria Amy Hood ha spiegato che i costi Capex sono cresciuti notevolmente per la creazione di nuovi data center e l’acquisto di chip (di Nvidia, soprattutto) a supporto delle attività di intelligenza artificiale. Un universo tecnologico che per Microsoft si declina nelle molte versioni di Copilot integrato nei principali software aziendali, nella chat di Bing, nel nuovo Bing Chat Enterprise e nei servizi PaaS e SaaS erogati tramite Azure.



“Il vero focus qui è saper essere aggressivi nel soddisfare la curva della domanda”, ha detto Hood, come riportato da Reuters. La chief financial officer ha anche annunciato che le spese di capitale continueranno ad aumentare di trimestre in trimestre per tutto l’anno fiscale 2024.



Ma considerando che alcuni prodotti e servizi sono ancora in disponibilità limitata, è probabile che con il futuro lancio commerciale i ricavi legati all’AI faranno un ulteriore scatto. L’assistente Copilot AI integrato in Microsoft 365 (un programma che connette applicazioni come Word, Outlook, Teams, Excel e PowerPoint per trovare risposte e creare contenuti) è attualmente disponibile per un numero limitato di clienti, ma quando ufficializzato verrà proposto in abbonamento per circa 30 dollari al mese.



Lavori in corso per l’AI di Alphabet

Nel trimestre terminato al 30 giugno Alphabet ha ottenuto 74,6 miliardi di dollari di ricavi, con una crescita del 7% anno su anno (o del 9% valuta costante). Il profitto operativo ha sfiorato i 21,84 miliardi di dollari, segnando un salto del 29%, mentre gli utili netti sono saliti fin quasi a 18,37 miliardi (versus i 16 miliardi del secondo trimestre 2022).



Per Google, la principale società del gruppo, il trimestre ha segnato un ritorno alla crescita per l’advertising, che comprende gli annunci e le ricerche sponsorizzate sul motore di ricerca e la pubblicità su YouTube: i ricavi trimestrali sono saliti a 61,96 miliardi di dollari, dai 61,47 miliardi di un anno prima. Bene anche Google Cloud, con 7,45 miliardi di dollari di ricavi nel trimestre, in netta crescita sui 5,82 miliardi di un anno prima.

Al pari di Microsoft, la multinazionale di Mountain View quest’anno ha affrontato costi legati ai licenziamenti. Le spese legate all’intelligenza artificiale nel trimestre sono state inferiori alle previsioni per via di ritardi nella costruzione di nuovi data center. Ma l’AI per Google ha radici lontane e non è un investimento dell’ultim’ora: stando ai calcoli di Scott Kessler, analista di The Bridge, nell’ultimo decennio l’azienda ha speso circa 200 miliardi di dollari per alimentare quest’area tecnologica.



Attualmente la società sta accorpando una parte della divisione Google Research con il team di DeepMind, con l’obiettivo di “accelerare i nostri progressi nell’AI”: il nuovo gruppo si chiamerà Google DeepMind. Intanto una novità recente è l’allargamento (geografico e linguistico) della disponibilità di Bard, l’applicazione chatbot proprietaria, alternativa a ChatGpt.



“Siamo contenti dell’andamento del business nel primo trimestre, con le buone performance di Search e lo slancio del cloud”, ha dichiarato il Ceo di Alphabet e Google, Sundar Pichai. “Abbiamo introdotto importanti aggiornamenti di prodotto, ancorati nell’informatica del calcolo profondo e nell’AI. La nostra stella polare è fornire agli utenti le risposte più utili, e vediamo all’orizzonte enormi opportunità, proseguendo nella nostra storia di innovazione”.



La multinazionale ha anche annuncia la promozione della chief financial officer di Google, Roth Porat, a presidente e chief investment officer di Alphabet e Google, un nuovo ruolo nel quale dovrà guidare le scelte di investimento della holding e interfacciarsi con rappresentanti della politica e degli enti regolatori.