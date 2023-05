Microsoft promuove un’AI più semplice per gli sviluppatori L’azienda di Redmond annuncia nuovi servizi e funzionalità per semplificare la creazione di applicazioni di intelligenza artificiale. Debutta il Windows Copilot. Pubblicato il 25 maggio 2023 da Redazione

Microsoft non rallenta la corsa nell’intelligenza artificiale generativa. Gli ultimi mesi sono stati segnati da molte novità, con l’integrazione di ChatGPT e di funzionalità di automazione e creazione (Microsoft le chiama “Copilot”) in molti prodotti e servizi, da Bing a Office, da Teams a Dynamics, senza dimenticare il cloud di Azure. L’azienda di Redmond prosegue su questa strada, sfruttando la tecnologia di OpenAI, mentre parallelamente la rivale Alphabet si muove per portare il suo large language model, Bard, all’interno dei servizi di Google.



Dal palco dell’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori, "Microsoft Build", sono state annunciate altre novità. L’azienda di Satya Nadella vuole allargare l’ecosistema dei plugin di intelligenza artificiale, e per questo adotterà il medesimo standard aperto già usato da OpenAI: questo consentirà la interoperabilità tra ChatGPT e l'offerta di Copilot di Microsoft.



Nel concreto, gli sviluppatori potranno utilizzare un'unica piattaforma per creare plugin che funzionano sia in ambito consumer sia in ambito business, per esempio sulle applicazioni di ChatGPT, Bing, Dynamics 365 Copilot e Microsoft 365 Copilot. Inoltre l'applicazione AI costruita su Azure OpenAI Service sarà interoperabile di default con questo stesso standard di plugin. Per quanto riguarda, nello specifico, i plugin supportati da Bing, si aggiungeranno alla lista Instacart, Kayak, Klarna, Redfin e Zillow e “molti altri”, ha fatto sapere Microsoft.

Satya Nadella, amministratore delegato, dal palco di Microsoft Build 2023



Per semplificare la vita agli sviluppatori, Microsoft permetterà loro di usare i plugin per portare i loro dati e codici in Microsoft 365 Copilot, così che possano operare e interoperare con altre applicazioni e software di sistema. Al momento queste novità sono disponibili in anteprima limitata, ma prossimamente saranno resi disponibili agli iscritti al programma “early access” più di cinquanta plugin sviluppati da aziende partner (tra cui Atlassian, Adobe, ServiceNow, Thomson Reuters, Moveworks e Mural). Con la disponibilità generale di Microsoft 365 Copilot arriveranno innumerevoli altri plugin, “migliaia”. Microsoft 365 Copilot, inoltre, sarà integrato nativamente in Microsoft Edge.



Per quanto riguarda l’offerta di Platform as-a-Service, il nuovo Azure AI Studio rende semplice l'integrazione di fonti di dati esterne in Azure OpenAI Service. Altra novità è Azure AI Content Safety, un servizio teso in direzione di un uso “responsabile” e sicuro dell’intelligenza artificiale: suoi algoritmi permettono di rilevare contenuti di odio, violenza, sesso e autolesionismo sia nelle immagini sia nei testi, in tutte le lingue.



Nel campo degli analytics l’annuncio è Microsoft Fabric, una piattaforma unificata per l’analisi dei dati, creata a partire da Azure OpenAI e destinata a utenti (anche sviluppatori) con differenti livelli di competenza tecnica. La piattaforma riunisce funzioni di data engineering, data integration, data warehousing, data science, analisi in tempo reale, osservabilità applicata e Business Intelligence, e tutte queste attività si collegano a un unico repository di dati chiamato OneLake.



All’interno di Microsoft Fabric il Copilot permette di usare comandi in linguaggio naturale per creare flussi di dati e pipeline, per generare codice e intere funzioni, per costruire modelli di machine learning o per visualizzare i risultati. I clienti potranno anche creare applicazioni personalizzate, combinando i modelli di Azure OpenAI Service e i loro dati e pubblicandole come plugin.



Alla lunga lista di annunci si aggiunge Dev Box, un servizio Azure che dà accesso a dev box pronte per il codice e specifiche per il progetto, preconfigurate e gestite centralmente. Microsoft lo sta arricchendo con nuove funzionalità e capacità rivolte agli sviluppatori, che saranno disponibili dal prossimo luglio. C’è poi il debutto (inizialmente come anteprima, scaricabile dal Microsoft Store) di Dev Home su Windows: un centro di controllo che permette agli sviluppatori di eseguire rapidamente alcune azioni, come la configurazione rapida della macchina, la connessione agli account e la gestione centralizzata dei flussi di lavoro.



Il Windows Copilot, infine, è un nuovo strumento che centralizza la chat di Bing e i plugin (sia quelli di Microsoft sia quelli di terze parti): arriverà a giugno come anteprima sui sistemi Windows 11. Digitando le richieste nella chat si potranno ottenere risposte a domande complesse, modificare le impostazioni del Pc o creare testi, mentre il Copilot attingerà di volta in volta alle fonti di dati e alle applicazioni pertinenti.