Microsoft sconfina in casa Google: Bing Chat arriva su Chrome L’applicazione di AI generativa di Microsoft è ora disponibile (anche nella versione Enterprise) sul browser di Google per l’accesso su Pc Windows, macOS e Linux. Pubblicato il 30 agosto 2023 da Redazione

Microsoft “esporta” Bing Chat e Bing Chat Enterprise su Chrome. L’applicazione chatbot di AI generativa sviluppata a Redmond, descritta come “un copilota per la navigazione Web”, è ora disponibile anche sul browser della concorrenza, e non più solo come pulsante integrato nella barra laterale di Edge. E questo dimostra come Microsoft sia disposta a qualche compromesso (come l’apertura all’ecosistema di app di Google) per promuovere nel modo più efficace possibile Bing Chat e la sua versione “professionale”, Bing Enterprise. Anche a discapito di Edge, il prodotto su cui per anni Microsoft ha investito pesantemente, lottando contro il triumvirato di Chrome, Firefox e Safari.

Entrambe le versioni di Bing Chat sono ora supportate da Chrome per chi utilizza il browser su postazioni Pc Windows, macOS e Linux. Inoltre è già stato annunciato che prossimamente arriverà anche il supporto su altri browser utilizzati da desktop e su applicazioni mobili.

Microsoft ha, inoltre, aggiunto il supporto di Bing Chat Enterprise sull’applicazione mobile di Edge. Per gli utenti delle aziende clienti è sufficiente aprire l’app di Edge, accedere con le credenziali all’account e cliccare sul pulsante “Bing Chat”.





La società sta lavorando anche per migliorare l’esperienza d’uso generale del chatbot “concorrente” di ChatGPT. La pagina dei template per le ricerche su Bing è stata aggiornata in modo da presentare un design più coerente e migliori risultati, evitando le duplicazioni di contenuti e utilizzando lo spazio in modo più efficiente. Questo vale, però, al momento solo per alcuni argomenti (per sperimentare il nuovo design Microsoft suggerisce di interrogare Bing sull’attrice Olivia Colman). Presumibilmente, potrebbe essere estesa in futuro a tutte le query



Altra novità interessa chi utilizza la tastiera Swiftkey. Mesi fa Microsoft aveva integrato Bing Chat in questa applicazione ma con alcuni limiti e con alcuni passi indietro (il supporto inizialmente limitato ad Androie e poi esteso a iOS, ma successivamente revocato). Gli utenti possono ora utilizzare Bing Chat all’interno di Swiftkey per trenta turni di query al giorno senza dover eseguire il login sull’account Microsoft.