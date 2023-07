Migliaia di autori contro l’AI generativa che viola il copyright In una lettera aperta, 8.500 “firme” chiedono di impedire alle applicazioni chatbot come ChatGPT e Bard di generare testi copiando da libri editi. Pubblicato il 19 luglio 2023 da Valentina Bernocco

L’AI generativa ancora una volta è accusata di violazione di copyright. Applicazioni conversazionali come ChatGPT e Bard e i large language model sottostanti “mimano e rigurgitano i nostri testi, le nostre storie, il nostro stile e le nostre idee”. Così accusano i circa 8.500 autori di prosa e saggistica, poeti, sceneggiatori e giornalisti in una lettera aperta indirizzata a Sam Altman (amministratore delegato di OpenAI), Satya Nadella (Microsoft), Sundar Pichai (Alphabet), Mark Zuckerberg (Meta), Arvind Krishna (Ibm) ed Emad Mostaque (Stability AI). Nell’appello, firmato tra gli altri da George Saunders, Elizabeth George, Suzanne Colling e Joe Lansdale, di vuole attirare l’attenzione sull’ingiusto “sfruttamento del nostro lavoro come parte dei vostri sistemi di AI, senza il nostro consenso, credito o compensazione”.

Milioni di libri, saggi, articoli giornalistici e poesie sono stati usati per allenare algoritmi come GPT-4, e diventano per le applicazioni una biblioteca a cui attingere senza regole, un “cibo per i sistemi di AI, infiniti pasti che non vengono pagati”, sottolineano i firmatari. “Spendete miliardi di dollari per lo sviluppo delle proprie tecnologie di Ai ed è semplicemente giusto che ci risarciate per l’utilizzo dei nostri testi, senza i quali l’AI sarebbe banale ed estremamente limitata”.

C’è poi il problema della pirateria, un fenomeno che esiste quasi dagli albori di Internet ma che si è aggravato drammaticamente. L’anno scorso la sentenza della Corte Suprema sul caso che vedeva contrapposta la Fondazione Andy Warhol e l'artista Lynn Goldsmith ha stabilito che gli utilizzi commerciali di proprietà intellettuale altrui non rientrano nel fair use, nell’utilizzo lecito. La lettera cita la sentenza e rincara la dose sottolineando che grazie all’AI, il mercato si sta riempiendo di “libri, storie e giornalismo mediocri, scritti da una macchina”, e questo rende molto più grave l’annosa questione del plagio, tanto da mettere a repentaglio intere categorie professionali.



I firmatari avanzano tre richieste ai “leader dell’AI”. Innanizutto, che le aziende come OpenAI, Microsoft e Google chiedano il permesso per poter usare nelle proprie applicazioni contenuti protetti da copyright. Inoltre devono compensare gli autori in modo equo per gli utilizzi “passati e in corso”. Infine viene chiesta un equo risarcimento per l’utilizzo dei testi d’autore nelle applicazioni, a prescindere dal fatto che ci siano state violazioni della legge corrente oppure no.