Minsait si rafforza in area telco e cloud con l’acquisizione di Nae La società del gruppo Indra annuncia un’acquisizione. Nae, presente in cinque Paesi, è specializzata in progettazione, implementazione e consulenza nei settori telecomunicazioni e cloud. Pubblicato il 25 settembre 2023 da Redazione

Nuova acquisizione per Minsait. La società si system integration e consulenza IT appartenente al gruppo Indra ha comprato Nae, anche’essa un’azienda di consulenza IT ma specializzata sul mercato delle telecomunicazioni e del cloud. Con questa acquisizione, Minsait “rafforza la sua posizione nel settore delle telecomunicazioni e la sua proposta di valore end-to-end”, ha fatto sapere l’ufficio stampa della società.



Presente sul mercato da 18 anni, Nae conta un migliaio di dipendenti in cinque Paesi (Spagna, Brasile, Colombia, Messico e Stati Uniti). L’azienda si occupa di progetti di trasformazione digitale, progettazione e implementazione di nuove tecnologie e strategie di vendita, con particolare focus su reti di telecomunicazione, 5G, infrastrutture virtualizzate e cloud. Offre, inoltre, servizi di consulenza in materia di transazioni societarie.



"L’accordo favorisce la creazione di valore per i nostri clienti, dipendenti e azionisti”, ha dichiarato Luis Abril, direttore esecutivo di Indra e Ceo di Minsait. “L'incorporazione di Nae ci permette di portare sul mercato un'offerta differenziata, completa e di alto valore, combinando le nostre capacità digitali con la sua conoscenza ed esperienza nel settore Telco. Inoltre, rafforza la nostra posizione di partner strategico per i nostri clienti, aiutandoli a ottimizzare la gestione e ad accelerare la trasformazione dei loro processi e delle loro infrastrutture tecnologiche. Copriamo la progettazione, l'implementazione e la gestione di servizi su scala globale, contribuendo in modo definitivo allo sviluppo del settore delle telecomunicazioni e di altri settori e mercati".

In seguito all’acquisizione, Nae diventa una divisione interna di Minsait, specializzata in consulenza sulle telecomunicazioni, mantenendo comunque il proprio marchio e modello di gestione. La divisione sarà composta da 400 persone e sarà guidata da Cristóbal Escoda e Antoni Ibañez, soci fondatori e amministratori delegati di Nae. I due manager all’unisono si sono dichiarati "entusiasti di far parte dell'ecosistema Minsait e di unire le forze per avere un'offerta unica, leader nel mercato della consulenza e dei servizi digitali nel settore delle telecomunicazioni, generando più valore per i nostri clienti”.

In apertura, immagine di rawpixel.com su Freepik