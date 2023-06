Monitoraggio ambienti IT e OT, si rafforza l’asse Siemens-Paessler La Lifecycle Management Suite di Siemens utilizza Paessler Prtg per integrare dati di monitoraggio e notifiche di allarme nei flussi di lavoro di ingegneri e tecnici addetti alla manutenzione. Pubblicato il 06 giugno 2023

Se i servizi di manutenzione “in sito” possono comunicare direttamente con un software di monitoraggio online dell’IT e dell’OT, allora si creano flussi di lavoro ininterrotti e si riducono le possibilità di malfunzionamenti e tempi di fermo: con questi obiettivi Siemens e Paessler hanno recentemente deciso di avviare una nuova alleanza. Grazie a un nuovo accordo tra le due aziende (che già hanno collaborato tra loro in passato), il software Paessler Prtg diventa la soluzione di monitoraggio dell’IT e dell’OT utilizzata dalla Lifecycle Management Suite (Lms) di Siemens.

Quest’ultima è una piattaforma software modulare per la gestione dei servizi di manutenzione, utilizzata da ingegneri, asset manager, addetti alla manutenzione e altre figure che si occupano del buon funzionamento di installazioni IT e OT. I dati di monitoraggio IT e OT e le notifiche di allarme provenienti da Prtg, dunque, possono essere facilmente integrati nei flussi di lavoro e nei processi di questi utenti.

Attualmente il software di Paessler viene già utilizzato insieme all’Industrial Automation DataCenter (Iadc) di Siemens, che può essere controllato attraverso la Lms. Prtg monitora vari i componenti di Iadc, mostra su dashboard i dati raccolti e allerta gli amministratori del sistema in caso di eventuali anomalie, che possono essere quindi risolte più tempestivamente. Prtg, inoltre, viene usata dalla piattaforma Lms si Siemens per ottenere visibilità su tutte le risorse IT e OT gestite.



Siemens e Paessler hanno sottolineato che, dopo le precedenti collaborazioni, questo nuovo sviluppo porta la loro partnership “su un piano strategico, per far leva sui rispettivi punti di forza nel settore industriale”.



“Con Paessler PRTG amplieremo la nostra Lifecycle Management Suite grazie a una soluzione di monitoraggio online dell’IT e dell’OT all’avanguardia”, ha dichiarato Daniel Leese, product manager Lifecycle Management Suite di Siemens. “Ciò permetterà ai nostri clienti di generare in automatico un pacchetto di Reactive Maintenance Work”.

Helmut Binder, Ceo di Paessler, e Daniel Leese, product manager Lifecycle Management Suite di Siemens



“È un onore che un’azienda di livello mondiale come Siemens, con la sua reputazione in fatto di innovazione e qualità, abbia scelto la nostra soluzione di monitoraggio Paessler Prtg per completare l’offerta rivolta all’industria”, ha detto il Ceo di Paessler, Helmut Binder. “Ciò evidenzia non solo la versatilità e l’affidabilità del nostro software di monitoraggio, ma anche il valore che apporta ai contesti industriali”.



Inizialmente focalizzata sul monitoraggio dell’IT, negli ultimi anni Paessler ha esteso il proprio raggio d’azione alle Operational Technology (OT) e all’Internet of Things industriale (IIoT). Un recente lancio è Prtg Opc UA Server, un’estensione di prodotto che fornisce ai sistemi di supervisione e controllo (come gli SCADA) i dati di monitoraggio e di allarme provenienti da Prtg.