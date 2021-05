Monitoraggio e osservabilità delle app, ServiceNow compra Lightstep ServiceNow annuncia l’acquisizione di Lightstep, titolare di una piattaforma DevOps per il monitoraggio e l’observability delle applicazioni. Pubblicato il 13 maggio 2021 da Redazione

Monitoraggio e osservabilità (observability) vanno a braccetto. Per creare, distribuire e far funzionare bene le applicazioni servono entrambe le cose, ed è questa la filosofia di Lightstep, giovane azienda fondata nel 2015 a San Francisco che propone una piattaforma DevOps per il tracciamento, la visibilità, l’integrazione e lo sviluppo applicativo. SeviceNow ne ha appena annunciato l’acquisizione, senza svelare i termini economici dell’accordo e spiegando che esso sarà finalizzato entro il secondo trimestre dell’anno fiscale in corso.

I membri fondatori della startup via hanno trasferito le proprie competenze in monitoraggio e tracciamento delle applicazioni, maturate all’interno di Google. Il personale di Lightstep ha anche contribuito ai progetti open-source OpenTracing e OpenTelemetry. Aziende come GitHub, Spotify e Twilio sono clienti della startup.

“Oggi a beneficiare dell’osservabilità sono soprattutto i teams di DevOps che creano e fanno funzionare le applicazioni mission-critical”, ha dichiarato Ben Sigelman, Ceo e cofondatore di Lightstep. “Abbiamo sempre creduto che il valore dell’osservabilità dovesse essere esteso a tutta l’azienda, per fornire una maggiore chiarezza e sicurezza a qualsiasi team coinvolto nelle moderne attività digitali. Unendoci a ServiceNow, insieme realizzeremo questa visione per i nostri clienti e li aiuteremo a trasformare il mondo del lavoro”.

Grazie all’acquisizione, ServiceNow “aiuterà gli ingegneri DevOps a creare, distribuire, eseguire e monitorare applicazioni cloud native all'avanguardia”, ha spiegato l’azienda. “Insieme, ServiceNow e Lightstep estenderanno i vantaggi dell'osservabilità a tutta l'azienda attraverso workflow digitali che convertono in tempo reale le informazioni in azioni, su tutte le tecnologie, persone e processi, abilitando il business digitale”.