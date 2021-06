Nasce il Consiglio Europeo dell’Innovazione, 10 miliardi di euro di fondi All’interno del programma Horizon Europe, il nuovo organismo condurrà attività di ricerca, incubazione e finanziamento di progetti innovativi. Pubblicato il 17 giugno 2021 da Redazione

C’è una nuova risorsa per la trasformazione digitale europea, il Consiglio Europeo dell’Innovazione: un punto di riferimento per ricercatori, startup, piccole e medie imprese, che offrirà sostegno finanziario, competenze, attività di accelerazione e incubazione. Nato all’interno del nuovo programma settennale Horizon Europe (che ha 95,5 miliardi di euro messi a budget per missioni di contrasto al cambiamento climatico, promozione delle smart city, salvaguardia degli ecosistemi, lotta al cancro), il Consiglio Europeo dell’Innovazione (Cei) può disporre di uno stanziamento da 10 miliardi di euro, tre dei quali destinati alla creazione di un fondo azionario per startup e piccole e medie imprese.

“Disponiamo ora di un fondo per sostenere le piccole e medie imprese che si dedicano a innovazioni pionieristiche, offrire accesso a capitale proprio e dare una spinta alle start-up innovative”, ha dichiarato Margrethe Vestager, commissaria europea per la Concorrenza e vicepresidente esecutiva di A Europe Fit for the Digital Age and Competition. “È un modo per convertire la ricerca tecnologica futuristica in innovazione nell'impresa”.

Oltre al fondo, il Cei si compone di un acceleratore per startup, di un comitato consultivo (con compiti di definizione della strategia generale), di una “squadra dei responsabili del programma” (che dovranno sviluppare progetti di ricerca su tecnologie innovative, come la terapia cellulare e genica, l'idrogeno verde e strumenti per il trattamento delle malattie cerebrali).

Per quanto riguarda il programma di accelerazione, potranno presentare domanda di finanziamento le startup, le imprese nate da spin-out e le Pmi, ma in alcuni casi anche le aziende di medie dimensioni (fino a 500 addetti). I progetti selezionati potranno beneficiare di un fondo a sostegno dei costi di sviluppo per un massimo di 2,5 milioni di euro, e di un massimo di 15 milioni di euro di investimenti direct equity. Inoltre avranno accesso ad attività di formazione, mentoring, contatti con investitori e aziende e altre opportunità.

Per favorire l’imprenditoria femminile innovativa, inoltre, è previsto che il Cei introduca “nuove misure a sostegno delle donne innovatrici, tra cui un programma per la leadership femminile. In collaborazione con la rete Enterprise Europe saranno sostenute le donne innovatrici di talento e tutte le Pmi innovative delle regioni meno conosciute, per superare il divario in materia di innovazione”, ha comunicato la Commissione Europea.