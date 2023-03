Nasce una divisione dedicata a dati e Ai all’interno di Bitrock La nuova business unit, guidata da Antonio Barbuzzi, parte con un’alleanza siglata con Databricks, società che ha creato Apache Spark. Pubblicato il 20 marzo 2023 da Redazione

Non è da ieri che Bitrock si occupa di gestione dei dati. Anzi, la società di consulenza italiana ne ha fatto un pilastro del proprio approccio al mercato, in linea con la strategia del gruppo di riferimento (Fortitude), che con la sister company Radicalbit si occupa di analisi dei dati in streaming già da diversi anni.

La novità del 2023 è rappresentata dal varo di una nuova business unit, denominata Data, AI & ML Engineering e affidata in responsabilità ad Antonio Barbuzzi, in precedenza Head of Gcc e Ict Crm in Unicredit Services.

In base a recenti stime di Expert Market Research (2022) l'investimento in attività legate alla gestione dei dati ammonta a circa 70 miliardi di dollari, un quinto della spesa totale impiegata per la creazione di infrastrutture nel 2021 secondo Gartner. Un trend in forte crescita, che trova riscontri anche nel mercato del lavoro, dove data scientist, data engineer e machine learning engineer sono tra le figure più ricercate a livello globale. Per il futuro si prospetta uno scenario simile. Secondo McKinsey, entro il 2025 le aziende baseranno sull’analisi dei dati ogni tipo di decisione, puntando sull’elaborazione in real time per ottenere insight sempre più precisi.

Seguendo questo scenario, Bitrock ha varato una divisione che si occuperà di supportare la clientela nella definizione della propria data strategy basata sull’intelligenza artificiale: “Il nostro obiettivo sarà quello di mettere a disposizione strumenti e competenze in grado di supportare le aziende nella maniera più congeniale, creando di volta in volta dei servizi su misura”, spiega Barbuzzi.

In parallelo al lancio dell’attività, è stata siglata una partnership con Databricks, azienda nota per aver creato il motore di elaborazione Apache Spark, MLflow e il data lakehouse con Delta Lake: “Siamo in grado di offrire una piattaforma in grado di gestire dati strutturati e non, in modo da aiutare i clienti a prendere decisioni tempestive e ridurre al minimo lo spreco di energia e materie prime, con relativo impatto sui costi aziendali”, conclude Barbuzzi.