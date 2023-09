Nel mondo 8,3 miliardi di utenze mobile, India e Cina spingono il 5G Il nuovo “Mobility Report” di Ericsson segnala che sono 6,1 miliardi gli utenti unici di telefonia mobile, per un totale di 8,3 miliardi di abbonamenti attivi. Pubblicato il 01 settembre 2023

Il numero di abbonamenti di telefonia cellulare supera quello degli abitanti del Pianeta: sono 8,3 miliardi, contro i circa 8 o 8,1 miliardi (la stima è incerta) della popolazione mondiale. Questo significa che il tasso di penetrazione della telefonia mobile è superiore al 100%: 105%, per l’esattezza. Il numero di abbonati unici alla telefonia mobile si ferma però a 6,1 miliardi, parte dei quali sono titolari di più di un numero telefonico. Così illustra l'ultimo “Mobility Report” di Ericsson.



Era il 2019 quando la somma delle schede Sim attive nel mondo superava la soglia degli otto miliardi. Più dell’incremento totale di 300 milioni di abbonamenti attivati da allora (o meglio del saldo positivo tra attivazioni e disattivazioni), è significativa l’avanzata del 5G: in quattro anni, le utenze sono salite dai 15 milioni del 2019 agli attuali 1,3 miliardi conteggiati da Ericsson. Oggi circa 260 operatori telefonici hanno all’attivo offerte commerciali 5G e 35 hanno anche lanciato reti 5G standalone (SA).



Lo standard di quinta generazione rappresenta comunque ancora una tecnologia minoritaria in uno scenario stratificato, in cui parte della popolazione ancora vive disconnessa dalle reti mobili, specie in Africa (dove il tasso di penetrazione delle reti mobili è pari all’85%). In generale c’è ancora margine di crescita per la telefonia mobile e per la banda larga soprattutto.



(Ericsson, "Mobility Report", update Q2 2023)

Attualmente l’88% degli abbonamenti di telefonia mobile è di tipo mobile broadband, ovvero permette anche l’accesso a Internet. Nel giro di un anno, tra il secondo trimestre del 2022 e il secondo trimestre del 2023, il traffico dati mobile è cresciuto del 33%.

Da un anno all’altro il numero mondiale degli abbonamenti mobile è cresciuto di circa il 5%, con 175 milioni di nuove utenze attivate nel solo secondo trimestre del 2023. A guidare la crescita del 5G sono le due nazioni più popolose al mondo, India e Cina, e a seguire gli Stati Uniti.

Intanto il 4G non arretra, ovvero cresce ancora ma a ritmo più lento del 5G: i nuovi abbonamenti sono 11 milioni e portano a 5,2 miliardi il numero complessivo delle Sim 4G attive (il 62% del totale delle utenze mobili). Gli abbonamenti WCDMA/HSPA (3G) sono calati di 85 milioni, quelli esclusivamente GSM/EDGE (2G) sono diminuiti di 59 milioni.