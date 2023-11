Nel mondo della sanità, c’è una stampante per ogni esigenza Dalle procedure di accettazione alle ambulanze, i sistemi di stampa e acquisizione si integrano con i processi del settore sanitario. La testimonianza di Brother. Pubblicato il 07 novembre 2023 da Redazione

Non esiste un’unica stampante adatta a tutto, ma esiste la stampante perfetta per ciascun utilizzo specifico. L’esempio del settore sanitario lo dimostra: dispositivi differenti per formato e funzionalità diventano alleati preziosi in diversi contesti, dagli sportelli dei Cup agli studi medici, dai pronto soccorso alle ambulanze, senza dimenticare le attività ispettive in campo, di laboratorio e di refertazione. E questa è anche l’esperienza di Brother, azienda che da più di vent’anni gestisce le attività rivolte alla Pubblica Amministrazione italiana con una divisione ad hoc.



“Ci sono ambiti nei quali la stampa su formati diversi dall’A4 copre delle esigenze specifiche”, ha detto Stefan Dawid, director Public Sector di Brother Italia, in occasione della tappa dell’Esprinet Tour tenutasi lo scorso 25 ottobre al Grand Hotel Baglioni di Firenze. “Esistono contesti che richiedono di stampare in mobilità, per esempio i servizi emergenziali e le ispezioni. Tendenzialmente, nel settore sanitario molti processi avvengono ancora su supporto cartaceo e si tratta di migrare a una soluzione più integrata, dove a fianco dei processi digitalizzati permangono aspetti e momenti nei quali la stampa è necessaria in ottica di efficienza”.



Oggi, dopo l’esperienza della pandemia, nel mondo sanitario è rimasta la consapevolezza dell’estrema importanza di una corretta gestione del dato: in qualsiasi forma esso si presenti, su carta o in digitale, dev’essere completo, aggiornato e privo di errori. Brother dà il proprio contributo alla corretta gestione del dato con soluzioni rivolte agli ospedali (per esempio le stampanti che permettono di creare i braccialetti identificativi per i pazienti o le etichette, utilizzando inchiostri resistenti a liquidi), alle farmacie (scanner e stampanti per condividere dati sanitari, vidimazione ricette, esami), agli ambulatori medici (inclusi modelli della gamma QL-800, che creano etichette adesive adottando anche il colore rosso per catalogare cartelle e faldoni), ai laboratori (in questo caso le etichette devono resistere a temperature estreme e ad agenti chimici) e ancora alle ambulanze.

A proposito di produzione documentale in situazioni di emergenza, Brother vanta un primato: la linea PJ racchiude le stampanti portatili per il formato A4 più piccole al mondo. “Si tratta di modelli estremamente compatti e dal consumo ridotto, elemento importante perché l’energia elettrica a bordo delle ambulanze dev’essere dedicata ad altro”, ha sottolineato Dawid. Ed è fondamentale il supporto al formato A4, perché serve una adeguata leggibilità per contenere su una sola facciata le informazioni del paziente da trasferire al pronto soccorso. La stampa, in questo caso, è preziosa non solo per la correttezza del dato ma anche per la tempestività delle procedure.



Un testimonial di queste stampanti è il servizio 118 Puglia, che ha adottato Brother come parte di un più ampio progetto di informatizzazione delle ambulanze. Il sistema realizzato permette di fare un’anamnesi standardizzata e di verificare rapidamente le disponibilità degli ospedali circostanti per accogliere il paziente. Il progetto ha previsto anche un lavoro di integrazione delle componenti hardware e software, attuato da un system integrator. “Spesso sono i nostri stessi partner a portarci a dialogare con la Pubblica Amministrazione”, ha spiegato Dawid. “Insieme al partner ci occupiamo delle fasi di consulenza e di project management, per aiutare il cliente a orientarsi sulla soluzione verticale più adatta”.