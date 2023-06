Nell’intelligenza artificiale l’Italia è solo 23esima al mondo Nell’ultimo “Global AI Index” di Tortoise gli Stati Uniti ottengono il punteggio massimo su adozione, innovazione e investimenti. Al secondo posto la Cina, al terzo Singapore. Pubblicato il 29 giugno 2023 da Valentina Bernocco

Gli Stati Uniti svettano ancora al primo posto nella classifica mondiale dei Paesi più avanzati nell’intelligenza artificiale, ovvero i Paesi che più investono, innovano e adottano questa tecnologia. Nell’annuale analisi “Global AI Index” di Tortoise, giunta alla quarta edizione, gli Usa si confermano i primi al mondo con un punteggio di 100 su 100, in quanto forti su tutti gli indicatori considerati nell’analisi e in particolare nella capacità di commercializzare le soluzioni di AI sviluppate.

L’indagine ha tratto informazioni da 28 diverse fonti (tra cui report aziendali, documenti governativi, organizzazioni internazionali, think-tank) per valutare tre macro categorie articolate in ulteriori indicatori, ovvero innovazione (che comprende le attività di ricerca e sviluppo sull’intelligenza artificiale), investimenti (sia di fondi e imprese private, sia governativi) e implementazione (talenti, infrastrutture e ambienti operativi).



Per comprendere il significato della classifica va anche detto che il punteggio complessivo è la sintesi di due dimensioni di valutazione, cioè la scala (che misura le capacità di intelligenza artificiale di una nazione in valore assoluto) e l’intensità (che tiene conto delle dimensioni dell’economia e del numero di abitanti).

Se gli Stati Uniti, rispetto alle analisi degli anni passati, hanno confermato il primato, anche la Cina non è scesa dal secondo gradino del podio. La Repubblica Popolare ha ottenuto un punteggio di 62 su 100 ed è ben solida soprattutto sul fronte dell’innovazione e in particolare dello sviluppo, vantando un gran numero di contributi in progetti open-source e di brevetti registrati. Sul fronte degli investimenti in startup di intelligenza artificiale, d’altro canto, la distanza tra le due superpotenze si è accentuata negli anni: tra il 2020 e il 2022 negli Stati Uniti si è saliti da 22,5 a 27 miliardi di dollari all’anno, mentre in Cina si è scesi da 12,3 a 5,3 miliardi di dollari.

La vera notizia è il terzo classificato: Singapore, con un punteggio di 50 su 100, fa un salto di tre scalini rispetto al sesto posto detenuto nel “Global AI Index” del 2022. Questo si deve soprattutto ai notevoli sforzi compiuti dal governo della città-stato per spingere l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo delle competenze in intelligenza artificiale. Basti pensare che Singapore conta almeno 270 startup che si occupano di AI e che nel Paese il rapporto tra spesa in R&D per l’intelligenza artificiale e prodotto interno lordo è 18 volte superiore a quello degli Stati Uniti.



Con il balzo di Singapore scivola giù dal podio, di conseguenza, il Regno Unito, a cui seguono in classifica Canada, Corea del Sud, Israele, Germania, Svizzera e Finlanda, Paesi Bassi, Giappone, Francia, India e Australia.

A distanza dalla rosa dei 15 primi Paesi, l’Italia è solo 23esima e guadagna un punteggio di 24 in termini di scala e di 31,6 in termini di intensità. Siamo carenti (35esimi nella lista dei 62 Paesi considerati) soprattutto sul fronte della capacità commerciale delle nostre tecnologie e applicazioni di AI e su quello dello sviluppo (28esimi), mentre se non altro la strategia del nostro governo ci pone al nono posto e in fatto di ambiente operativo siamo addirittura al sesto.



(tabella tratta delle infografiche del "Global AI Index 2023" di Tortoise)