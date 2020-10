Nella solitudine dello smart working c’è bisogno di connessioni Una ricerca di Boomi dimostra che negli Usa il lavoro a distanza ha creato nuove necessità di aggiornamento tecnologico e di “vicinanza”, anche se da remoto. Pubblicato il 13 ottobre 2020 da Redazione

Distanza sociale sì, ma a patto di riuscire a sentirsi “vicini” ai propri colleghi anche nello smart working. La necessità (e in molti casi la virtù) del lavoro a distanza, adottato in massa nel periodo del lockdown e poi in buona parte rimasto in uso dopo le riaperture, è stato una rivoluzione non da poco per quelle aziende che ancora fino a ieri lo snobbavano. Più che un fuoco di paglia, la modalità di lavoro da remoto, contrattualizzata e regolamentata, sembra destinata a restare. Anche perché, purtroppo, il problema del covid-19 è tutt’altro che superato. Ma per essere soddisfacente e produttivo il lavoro smart ha bisogno della giusta tecnologia: una tecnologia che non solo funzioni bene, ma ci faccia sentire più connessi con i nostri colleghi, clienti e datori di lavoro.

Un sondaggio sponsorizzato da Boomi e condotto da Researchscape negli Stati Uniti dimostra che il lavoro a distanza e l’isolamento interpersonale portano le persone a ricercare nuovi modi per connettersi tra di loro. Così è emerso dalle risposte degli oltre 1.200 intervistati (mille dipendenti e 200 decisori IT) che al momento del sondaggio, a settembre, lavoravano da casa e che in passato erano soliti recarsi in azienda ogni giorno.

Il cambiamento ha certo avuto dei risvolti negativi. Il 58% dei dipendenti ha detto di sentirsi più isolato e disconnesso dal proprio lavoro e dai propri colleghi da quando è operativo in smart working; il 49%, inoltre, vorrebbe che la propria azienda adottasse migliori strumenti e i sistemi di collaborazione a distanza. Quanto ai C-level, uno su sei si è lamentato della scarsa condivisione delle informazioni tra colleghi.

In mezzo alla critiche è emersa però anche l’importanza della tecnologia nei contesti di smart working: il 41% dei dipendenti la utilizza più frequentemente rispetto alle sua abitudini passate, e un quasi sovrapponibile 38% fa ricorso a nuove applicazioni o processi che aiutano nel lavoro quotidiano. Quasi l'80% dei leader IT ha affermato che il proprio team si sente più apprezzato in quest'era di lavoro a distanza. E il sentimento è reciproco, poiché il 78% dei dirigenti senior ha dichiarato che l'IT è stato utile o estremamente utile (la percentuale scende al 58% tra i singoli collaboratori).

"Ora è più importante che mai superare i silos di dati e collegare le informazioni, i sistemi e, in ultima analisi, le persone”, sottolinea Mandy Dhaliwal, chief marketing officer di Boomi. “Quando siamo connessi emergono nuove idee, i problemi vengono risolti e l'ingegno umano prevale. Quando si connettono sistemi e dati, alla fine ci si connette tramite le persone ed è questo potere di connessione che ci guida. Stiamo entrando in una nuova era di esperienze integrate in cui le infrastrutture tecnologiche e, soprattutto, le persone, hanno bisogno di essere connesse meglio e offrire senza soluzione di continuità la stessa esperienza che stiamo vivendo tutti come consumatori digitali".

L’invito di Boomi è già stato colto da una percentuale di responsabili IT, alle prese con progetti tesi, appunto, a eliminare i famigerati silos che impediscono alle applicazioni di comunicare tra loro in modo fluido e integrato, scambiandosi dati sempre aggiornati. Tra i decisori IT intervistati, i progetti di Architettura e Design IT sono risultati in cima alla lista delle priorità (32% di citazioni), seguiti da quelli riguardanti gli strumenti di collaborazione e i dati (al primo posto per il 25%).

L’indagine condotta negli Stati Uniti include qualche risultato curioso: per vincere il senso di solitudine, il 20% dei lavoratori in smart working ha iniziato a parlare con i propri animali domestici per affrontare l'isolamento, il 18% si è rivolto alla meditazione online, il 17% si dedica ad attività di sviluppo professionale e il 9% è in terapia.