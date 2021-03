Netapp conferma Davide Marini alla guida in Italia L'anno scorso Marini era stato scelto come acting country manager Italy per Netapp. Ora la conferma nel ruolo. Pubblicato il 04 marzo 2021 da Redazione

Netapp conferma la propria scelta: le attività italiane continueranno a essere guidate da Davide Marini, appena nominato ufficialmente nel ruolo di country manager. Ma per Marini non si tratta di un elemento di discontinuità: già da un anno, infatti, il dirigente lavorava come acting country manager Italy per l'azienda specializza in soluzioni di storage e gestione dei dati. Alle spalle, dieci anni di lavoro in Netapp con ruoli di crescente responsabilità: da Account Manager Named & Enterprise Customers a District Sales Manager (prima Commercial, poi Enterprise), fino a diventare District Sales Manager Service Providers and System Integrators nel 2018. In precedenza, nel suo curriculum c'è un'esperienza professionale all'interno di Hp.

In qualità di country manager, ora Marini avrà il compito di sviluppare le attività e il giro d'affari italiano di Netapp nei mercati del cloud, dello storage e del data management. Il manager si occuperà anche di accelerare le vendite e rafforzare la rete di partner favorendo l’efficienza operativa all’interno del proprio mercato di riferimento per tutti gli ambiti di competenza di NetApp Italia.

“ Stiamo vivendo un momento cruciale per il futuro delle aziende italiane, che mai come oggi sono chiamate ad accelerare il loro percorso di modernizzazione e trasformazione digitale per aumentare la loro competitività”, ha commentato Marini. “L’accelerazione digitale e la possibilità di sfruttare al meglio i dati sono due sfide chiave che riguardano non solo le singole imprese ma tutto il sistema Paese. NetApp si è trasformata in una organizzazione cloud-first, e sono entusiasta dell'opportunità di aiutare e supportare clienti e partner nel loro percorso di modernizzazione e crescita, oltre che nella gestione e nella protezione dei loro dati, che rappresentano una delle loro risorse più importanti”.