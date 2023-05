Nexthink aiuta a garantire una buona Digital Employee Experience

(Dex) dovrebbe essere curato in modo particolare, e per farlo servono competenze.

Garantire ai collaboratori la migliore esperienza d’uso di dispositivi e applicazioni è un prerequisito per la trasformazione digitale, per far sì che essa non rimanga “sulla carta” ma produca risultati tangibili in azienda. Per questo il tema della

“Affinché i team stiano al passo con la tecnologia e con le crescenti esigenze delle aziende e dei dipendenti è necessaria una formazione continua ", ha commentato Donatella Derosa, enterprise account manager Italia di Nexthink . “ Siamo felici di aver integrato questo programma di certificazione all’interno del Dex Hub, una risorsa che abbiamo realizzato per supportare non solo i nostri clienti, ma anche tutti coloro che desiderano portare questo livello di innovazione, efficienza IT e cambiamento nel proprio ambiente aziendale".