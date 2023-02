Nokia e Kyndryl allargano l’accordo per l’industria 4.0 La collaborazione tra le due aziende è stata estesa di tre anni e ampliata per innovare insieme e portare ai clienti servizi basati su connettività wireless. Pubblicato il 15 febbraio 2023 da Redazione

L’alleanza tra Nokia e Kyndryl si allarga e si rafforza. Le due aziende hanno esteso la collaborazione in corso dal febbraio del 2022, confermandola per altri tre anni e ampliandone la portata. Al centro dell’accordo c’è lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni di connettività wireless di tipo private Lte e private 5G, ovvero soluzioni che possono lavorare in modo complementare con le reti Wi-Fi, rivolte innanzitutto ai contesti di industria 4.0.

Nokia, ovviamente, ci metterà le proprie tecnologie di rete, mentre Kyndryl (società nata come spin-off di Ibm) penserà ai servizi di consulenza, progettazione, implementazione e gestione.



Nel giro di un anno dall’accordo sono nati un centinaio di progetti (considerando consulenze, testing, progetti pilota e implementazioni complete) con aziende clienti in 24 Paesi, in particolare imprese del manifatturiero, dell’industria estrattiva e utility dell’energia. In Texas Kyndryl e Nokia hanno già realizzato, per esempio, una soluzione di rete wireless privata ed edge computing per un impianto produttivo di Dow Chemical, consentendo di migliorare la sicurezza del lavoro, la collaborazione audio/video e la gestione dei dati in tempo reale.



In qualità di fornitore di servizi, Kyndryl ha recentemente ottenuto lo status di Nokia Digital Automation Cloud (DAC) Advanced, che distingue i partner dotati di personale molto esperto sui prodotti e sulle soluzioni di Nokia.



Le due aziende avvieranno insieme a Palo Alto Networks un laboratorio di innovazione a Raleigh, in North Carolina, dove saranno testate tecnologie wireless dotate di caratteristiche di cybersicurezza e destinate a contesti industriali. Grazie al contributo di Palo Alto e “ai migliori strumenti e risorse di ciascuna azienda”, queste soluzioni seguiranno un approccio Zero Trust sia per la protezione delle reti IT sia per quelle dell’OT (Operational Technology).

“La nostra partnership con Nokia si è focalizzata sull’innovazione e sulla creazione congiunte a favore dei clienti, per trasformare con il digitale i loro ambienti di lavoro e operation”, ha dichiarato Paul Savill, global practice leader, network and edge di Kyndryl. “Il successo che abbiamo osservato negli ultimi dodici mesi nella distribuzione di reti wireless private per clienti come Dow Chemical, insieme all’espansione globale della nostra collaborazione, testimoniano la nostra convinzione di poter aiutare, insieme, le aziende a portare la trasformazione dell’industria 4.0 in tutti i settori, velocemente e su larga scala”.

“Kyndryl e Nokia hanno una visione comune per la trasformazione digitale”, ha rimarcato Chris Johnson, head della divisione Global Enterprise Business di Nokia, “e come leader nei rispettivi settori siamo spinti a far crescere questo mercato insieme. Non vediamo l’ora di costruire sulla base del successo già raggiunto e di rafforzare la nostra alleanza rivolgendoci ad ancora più clienti enterprise di diversi settori”.

Le due aziende, ha detto Johnson, attualmente stanno esplorando e sviluppando nuove soluzioni e servizi integrati per l’edge, il cloud, IP networking, le reti ottiche, l’accesso cablato, il 4G, il 5G e i software di rete. L’obiettivo è quello di soddisfare “la crescente domanda di reti wireless mission-critical di livello industriale”. Al Mobile World Congress di Barcellona, nello stand di Nokia, saranno svelati nuovi servizi per la gestione dei dispositivi basati su software di Kyndryl e tesi a migliorare le comunicazioni, la collaborazione e la sicurezza sul lavoro.