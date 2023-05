Nokia Italia, Stefano Grieco è il nuovo country manager Subentrato a Giuseppina Di Foggia, il nuovo amministratore delegato conserva il precedente incarico internazionale della divisione NI Optical Networks. Pubblicato il 10 maggio 2023 da Redazione

Alla guida di Nokia Italia subentra Stefano Grieco, prendendo il posto di Giuseppina di Foggia. Già in azienda nel ruolo di head of business operations per la divisione NI Optical Networks, Grieco diventa ora country manager per Italia e Malta, ricoprendo il doppio incarico di amministratore delegato e di vicepresidente. Conserva, inoltre, l’incarico alla guida delle operations per i NI Optical Networks.



Grieco vanta una vasta esperienza lavorativa in Italia e a livello internazionale, avendo ricoperto diverse posizioni tecniche, commerciali e manageriali in Nokia e altrove. A lui l’onere di proseguire sulla strada tracciata da Giuseppina Di Foggia, che ha recentemente lasciato l’azienda per diventare amministratrice delegata di Terna, società proprietaria della rete di trasmissione nazionale italiana dell'elettricità



“Le ampie capacità manageriali e l'esperienza di Stefano consolideranno la posizione di Nokia in Italia, un mercato cruciale e centro di innovazione per Nokia”, ha commentato Rolf Werner, senior vice president di Nokia Europe. “Voglio anche ringraziare di cuore Giuseppina Di Foggia per il suo eccezionale contributo nel mettere Nokia al centro dell'ecosistema italiano. Grazie a Giuseppina, oggi Nokia è sempre più riconosciuta come attore chiave nel mercato e punto di riferimento per l'innovazione”.



“Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo”, ha dichiarato Grieco. “Lavorerò perché Nokia possa creare valore e sia sempre più rilevante nei confronti dei nostri clienti e per l'intero ecosistema continuando a spingere sull’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Nokia potrà svolgere un ruolo di riferimento per lo sviluppo digitale del Paese”.