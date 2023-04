Nsi riposiziona l’offerta digitale e diventa Dilaxia Il cambio di ragione sociale corrisponde alla volontà del service provider bolognese di rinnovare la propria immagine di consulente per il supporto alla trasformazione delle aziende. In un portafoglio esteso a vari ambiti, resta forte il peso della sorveglianza e della privacy compliance. Pubblicato il 05 aprile 2023 da Redazione

Un cambio di ragione sociale non è mai un passaggio banale, specie quando ci porta dietro un bagaglio fatto di oltre 4mila progetti di digital transformation già completati per circa 1.500 clienti. Eppure, Nsi ci prova e prende la nuova denominazione di Dilaxia, a simboleggiare la volontà di accompagnare le organizzazioni nel viaggio di trasformazione verso quella che si può definire la “digital galaxy”: “Oggi l’offerta tecnologica a disposizione delle aziende supera di gran lunga la loro capacità di utilizzarla. C’è bisogno che la tecnologia aiuti a sprigionare il potenziale delle organizzazioni creando utilità e generando valore”, commenta il Ceo di Dilaxia Gianluca Velez. “Noi vogliamo supportare il ridisegno dei processi di business con soluzioni digitali altamente personalizzate e prodotti innovativi”.

A partire dai servizi informatici fondamentali come l’assistenza agli utenti, la consulenza e progettazione delle infrastrutture, lo sviluppo software e la protezione dei dati, Dilaxia ha sviluppato un portfolio di soluzioni che comprende cloud migration, modern workplace, business intelligence, sistemi di Manufacturing Execution System, cybersecurity e automazione dei processi. In questi ambiti, l’ex Nsi ha portato a casa rapporti con numerosi clienti, come Comune di Milano, Credemtel, Centro Diagnostico Italiano, Marzocchi Pompe, Cineca e Istituto Ortopedico Rizzoli, fra gli altri.

In linea con gli sviluppi portati avanti come Nsi, resteranno al centro delle attività le proposte SaaS Forwork Suite e Utopia, indirizzate ad aziende private ed enti pubblici. Nel primo caso, si tratta di servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza, che oggi interessano circa 30mila aziende e 700mila lavoratori in Italia. La soluzione comprende i moduli Medwork per la sorveglianza sanitaria, Safework per la sicurezza nei luoghi di lavoro e Trainwork per la formazione dei lavoratori. Nel secondo caso, invece, ci si riferisce a un software in cloud per adeguare il sistema di gestione privacy al Gdpr per consulenti, aziende e pubblica amministrazione, utilizzato per la compliance di oltre seimila organizzazioni. Anche qui l’elenco dei clienti è lungo e comprende nomi come Gruppo Maggioli, Lottomatica, Hera, Parmalat, Coop Alleanza e varie Ausl dell’Emilia-Romagna, tra gli altri.

Dilaxia eredita un giro d’affari di circa 8 milioni di euro e un organico di circa 150 collaboratori, divisi nelle due sedi di Bologna e Milano. Il piano di sviluppo prevede un’espansione anche sul mercato europeo, dopo la prima apertura di una filiale in Albania, avvenuta già nel 2018.