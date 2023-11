Nuova identità e organizzazione interna per Key Partner La società è ora strutturata su quattro divisioni, dedicate a servizi consulenza (con l’apporto dell’acquisita Om Team), cybersicurezza, trasformazione digitale e prodotto. Pubblicato il 07 novembre 2023 da Redazione

Nuovo corso per Key Partner: la società di consulenza informatica e system integration romana rinnova la propria identità e struttura organizzativa. Un cambiamento che arriva a 13 anni dalla fondazione dell’azienda e che vuole rispecchiarne l’evoluzione “dal punto di vista culturale, organizzativo e operativo”, ha fatto sapere l’ufficio stampa. Key Partner è ora strutturata su quattro divisioni, tre delle quali dedicate ai servizi e una all’offerta di prodotto.



La squadra Digital si occupa di progettare e sviluppare soluzioni per la trasformazione digitale, rivolte a imprese private ed enti pubblici. La divisione Strategy è dedicata, invece, ai servizi di consulenza strategica e gestionale, ed è frutto dell’unione dell’esistente divisione Key Value con Om Team, società acquisita nel 2022. La squadra di lavoro fa leva su competenze strategiche, metodologiche e tecnologiche per accompagnare i clienti nelle fasi di identificazione del problema, all’analisi del processo e delle cause di inefficienza, fino alla progettazione della soluzione.



La divisione Cyber racchiude un nuovo ramo di attività, inaugurato nel corso dell’estate, ovvero la sicurezza informatica. Vengono proposti ai clienti sia servizi di consulenza sia soluzioni. Infine, la precedente divisione di prodotto, User Group, cambia nome diventando ApiShare, a sottolineare il fatto che la missione è quella di aiutare le aziende a diventare Api-centriche.Accanto alla riorganizzazione, Key Partner ha anche rinnovato il proprio sito Web.





Lino Del Cioppo, presidente di Key Partner

“Siamo felici ed orgogliosi di presentare questo nuovo corso”, ha dichiarato Lino Del Cioppo, presidente di Key Partner, “che vede adesso una struttura aziendale più razionale, che rappresenta al meglio la nostra organizzazione interna, posizionamento e offerta. Resta per noi centrale il brand Key Partner: non solo un nome di immediata riconoscibilità sul mercato, ma anche un fil rouge che connette ogni singolo professionista di questa azienda e che descrive un ecosistema incentrato sulle persone e su una cultura del lavoro che fa delle competenze e dell’approccio consulenziale unico i tratti distintivi sul mercato. Noi non vediamo clienti ma veri e propri Partner, non vogliamo fornire un semplice servizio ma un’esperienza di alta qualità”.



Nata nel 2010, Key Partner si posiziona soprattutto nel mercato delle grandi aziende e della Pubblica Amministrazione. La società conta attualmente 250 dipendenti suddivisi tra le sedi di Roma, Milano e Termoli. In questo nuovo corso, l’azienda ha dichiarato di voler essere “orientata al talento e alle competenze”, considerando il capitale umano come il proprio valore aggiunto.