Nuova proposta di servizi gestiti per i partner di Arrow Il distributore lancia un’offerta di Managed Services per aiutare gli operatori del canale a incrementare i flussi di ricavi ricorrenti. Pubblicato il 11 ottobre 2023 da Redazione

Sull’onda della crescente domanda di servizi gestiti, erogati alle aziende da system integrator e altri partner tecnologici, Arrow vara una nuova offerta: un intero portoflio di Managed Services che può aiutare gli operatori di canale a rispondere a questa richiesta e a incrementare i propri ricavi ricorrenti. Potranno, quindi, al contempo soddisfare la domanda di servizi gestiti (le aziende sempre più li ricercano per compensare carenze di personale o di competenze interne, specie nell’area della gestione delle infrastrutture e nella cybersicurezza) ed evitare i costi che richiederebbe la progettazione da zero di una piattaforma tecnologica ad hoc.



“L'innovazione continua e la fornitura di servizi all'avanguardia sono fondamentali per i nostri partner di canale per rimanere competitivi e garantire la soddisfazione delle esigenze, in continua evoluzione, degli utenti finali”, ha commentato Mark Barcham, responsabile vendite di servizi e del go-to-market di Arrow Enterprise Computing Solutions Business nell'area Emea. “Il nostro nuovo portfolio di servizi gestiti offre un valore sostanziale, consentendo loro di orientarsi verso nuove aree di interesse strategico e continuando a garantire solidi risultati di business ai propri clienti. In breve, siamo qui per aiutare i partner di canale a incrementare i flussi di ricavi ricorrenti, senza essere vincolati dalle spese generali tipicamente associate al mantenimento di un ricco portfolio di servizi".



L’offerta di Managed Services di Arrow copre quattro aree fondamentali, ovvero storage, backup, sicurezza e networking (considerate in binomio) e orchestrazione degli ambienti cloud. Per quanto riguarda l’archiviazione dei dati, i nuovi servizi prevedono un monitoraggio approfondito e continuativo, 24 ore su 24, delle implementazioni di storage on-premise e cloud, a beneficio di prestazioni e costi.



Arrow permette anche di offrire servizi per un backup sicuro in cloud, mentre i servizi di ambito rete e sicurezza permettono di migliorare l’efficienza operativa, la prevenzione delle minacce, il rilevamento e il ripristino post incidente. I servizi di orchestrazione, infine, prevedono un monitoraggio del cloud 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e un portale self-service con cui poter gestire e automatizzare le operazioni quotidiane dei fornitori di public cloud.