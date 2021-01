Nuova strategia di canale per Fujitsu, si punta sulle alleanze All’interno del Select Partner Program, l’azienda (distribuita in Italia da Finix) lancia la Fujitsu Ecosystem Platform, proponendo diversi livelli di coinvolgimento e strumenti di collaborazione. Pubblicato il 25 gennaio 2021

Fujitsu amplia il suo programma di canale con una nuova strategia internazionale basata sulla differenziazione dei livelli di coinvolgimento e su strumenti di collaborazione e condivisione dei progetti. Fujitsu Ecosystem Platform, questo il nome del nuovo programma valido in Europa, rappresenta un’evoluzione e un ampliamento del Select Partner Program. All’interno di questa iniziativa europea, Finix Technology Solutions, che commercializza in esclusiva i prodotti e le soluzioni Fujitsu in Italia, ha promosso questa piattaforma all’interno del proprio canale.



Il cuore del nuovo “ecosistema” è un piattaforma di lead generation che promuove le relazioni tra partner, semplificando l'identificazione di altri partner Select che possiedono le competenze necessarie per operare in una nuova area geografica o per la collaborazione a progetti di grandi dimensioni. I partner possono condividere nuovi progetti pubblicando “challenge” e possono ricercare potenziali collaboratori utilizzando filtri come area geografica, settore verticale o area di competenza tecnica.



Un'altra funzionalità della Ecosystem Platform riguarda il modo in cui un partner può presentare ad altri le proprie soluzioni: può, per esempio, inserirle nell’offerta di un altro partner (per esempio combinando un software verticale a un dispositivo hardware Fujitsu). A detta della società, questa è un’occasione con cui gli operatori di canale possono “estendere il raggio d'azione della loro proprietà intellettuale, offrendo nel contempo agli altri partner un facile accesso a nuove soluzioni in grado di differenziarli”.



L’ecosistema vuole anche favorire la collaborazione tra operatori, mirata allo sviluppo e al lancio di nuovi servizi. I partner possono partecipare a sessioni di co-creazione basate sull’approccio Human Centric Experience Design di Fujitsu, che riunisce esperti di campi differenti, vari partner, clienti e la stessa Fujitsu.



“Questo ecosistema”, ha sottolineato Kasia Borowska, managing director della società di consulenza IT londinese Brainpool AI, “affronta una difficile sfida che molte aziende devono oggi risolvere, in particolare la difficoltà di trovare risorse tecniche interdisciplinari di alta qualità. E lo fa consentendo la collaborazione tra alcune delle menti più brillanti e delle migliori startup dell’area geografica per accendere la scintilla dell'innovazione. Prevediamo che questo approccio così lungimirante di Fujitsu ci permetterà di lavorare con nostri colleghi per trovare nuove applicazioni per la AI e il machine learning”.



Uno dei principi di fondo promossi da Fujitsu è dunque quello della collaborazione, delle alleanze o meglio delle “micro alleanze” tra operatori del canale, che possono mettere insieme le loro complementari competenze per realizzare soluzioni nuove. Diventa quindi possibile rivolgersi al cliente finale con una soluzione già pronta, completa, che risponde a specifiche esigenze e che non aumenta la complessità. Inoltre Var, cloud service provider e distributori possono usare la Fujitsu Ecosystem Platform per estendere i propri servizi in nuove aree geografiche o in nuovi settori verticali, facendo leva sulle neonate alleanze.



“Noi crediamo molto in questa iniziativa”, ha dichiarato Manuela Chinzi, sales director di Finix Technology Solutions, “e spingiamo i partner del nostro canale italiano a prendervi parte, perché siamo convinti che la reciproca collaborazione sia la chiave per promuovere la crescita delle capacità e delle competenze dei nostri partner e quindi dell’intero ecosistema. Siamo fermamente consapevoli che la partecipazione all’Ecosystem Platform sia fondamentale per estendere i servizi erogati dai partner verso regioni o mercati verticali o a progetti di più ampio respiro, dove attualmente non ci sono le competenze specialistiche o le dimensioni aziendali per operare”. I partner di Fujitsu possono accedere all'Ecosystem Hub collegandosi alla pagina https://www.fujitsu.com/ecosystem.