Nuove competenze e un ecosistema tecnologico per la scuola “4.0”

Sviluppare rapidamente le competenze digitali che servono al nostro Paese per mettere a terra i progetti del Pnrr: è questa una, forse la più importante sfida da vincere per il settore dell’istruzione italiano, protagonista (insieme al mondo della ricerca) della “Missione 4” del Piano di Ripresa e Resilienza. Lo sviluppo di nuove competenze nel personale docente e impiegatizio e la creazione di circa 100mila aule e laboratori multimediali (l’investimento Scuola 4.0) sono due dei grandi obiettivi da raggiungere entro il 2026.



“Le competenze digitali sono l'elemento su cui tutti insieme dobbiamo impegnarci: quelle di base, ma non solo, perché servono competenze avanzate per le nuove professioni digitali”, ha detto Luca Como, head of Disty channel sales di Samsung, ospite dell’ultima tappa dell’Esprinet Tour, svoltasi a Firenze. “Un’azienda su due indica la carenza di competenze come principale ostacolo alla digitalizzazione. L’Italia è 25esima nel ranking dell’Indice Desi per capitale umano digitale, ovvero siamo terzultimi in Europa. E siamo ultimi per quota di studenti universitari iscritti ai corsi di laurea Stem. Ora, per affrontare questa sfida, con il Pnrr abbiamo davanti un’opportunità di portata storica ma anche una grande responsabilità”.

L’impegno di Samsung si concretizza in vari modi. Innanzitutto, l’azienda ha definito a livello internazionale la propria vision di Corporate Social Responsibility battezzata “Together for Tomorrow! Enabling People”. Offrendo momenti di formazione a vari livelli, Samsung è al fianco di studenti, insegnanti, universitari per aiutarli ad acquisire le competenze fondamentali legate al mondo dell’innovazione e del digitale, per favorire lo sviluppo di soft skill e l’inserimento nel mondo del lavoro e per permettere agli innovatori di domani di raggiungere il loro pieno potenziale e diventare i nuovi leader che guideranno i processi di evoluzione positiva in ambito sociale. “All’interno di questa visione quest’anno è nata in Italia l’iniziativa “Solve for Tomorrow - La voce della tua generazione”, progetto di formazione e inclusione sociale e digitale che ha visto coinvolti i giovani dai 15 ai 18 anni di età nello sviluppo e realizzazione di un podcast che ha dato voce alla GenZ, attraverso la condivisione di storie ed esperienze.





Luca Como, head of Disty channel sales di Samsung



Agli universitari è dedicato il progetto degli “Innovation Campus”: in collaborazione con gli atenei, esperti di Samsung condividono conoscenza e testimonianze su temi quali l’intelligenza artificiale, il cloud computing, l’Internet of Things, con l’obiettivo di accompagnare i giovani in un percorso formativo sull’innovazione, per guidarli nei nuovi scenari professionali in ambito digitale. Il progetto, nato nel 2020, ha coinvolto finora oltre diecimila studenti su tutto il territorio nazionale. “Samsung vuole innanzitutto accorciare le distanze”, ha detto Como, “e raccogliere input direttamente dai decision maker della scuola, dal corpo docente ma anche dagli studenti, aiutando a insegnare quelle competenze digitali così fondamentali per rilanciare il Paese”.

L’azienda è attiva anche sull’investimento Scuola 4.0, non soltanto attraverso la propria offerta di Pc per il settore scolastico (con batterie a lunga durata e ottimizzati per le videochiamate e la collaborazione) ma con un intero ecosistema di tecnologie, dalle lavagne interattive alla piattaforma di sicurezza e privacy Samsung Knox. “Siamo in grado di digitalizzare le aule scolastiche a 360 gradi, supportando la cosiddetta screen education”, ha sottolineato il manager ospite dell’Esprinet Tour. “Per Samsung la sicurezza è sia hardware sia software: ogni nostro Pc e tablet prevede sette livelli di sicurezza, che partono dai chipset e arrivano alla suite di soluzioni cloud per la gestione del dispositivo”.