Nuove nomine in Qlik per cementare l’integrazione con Talend Dopo la recente acquisizione, Casey George (già chief revenue officer di Talend) diventa executive vice president global sales di Qlik. Nuovi ruoli anche per Gareth Vincent e David Zember. Pubblicato il 13 luglio 2023 da Redazione

Nuove nomine ai vertici di Qlik, che fanno seguito alla recente acquisizione di Talent e concretizzano la volontà di integrare le rispettive squadre di lavoro e tecnologie. La più importante è quella di Casey George, già chief revenue officer finanziario di Talend (nella foto in apertura), che diventa executive vice president global sales di Qlik. A lui l’incarico di gestire il “go-to-market di Qlik, con l’obiettivo di costruire nuove relazioni con i clienti e rafforzare le partnership strategiche con i leader tecnologici, i system integrator e i rivenditori a valore aggiunto”, ha fatto sapere l’azienda.

"Quando Qlik e Talend si sono unite, abbiamo dato vita a un portafoglio unico di soluzioni di integrazione, qualità e analisi dei dati che ha l'opportunità di ridefinire il settore", ha dichiarato George. "Non c'è mai stato un momento più stimolante di questo per lavorare nel settore dei dati e dell'analisi, e non vedo l'ora di guidare ed espandere la nostra leadership grazie al nostro team sales a livello globale e a tutto l'incredibile ecosistema di partner".

Casey vanta oltre vent’anni di esperienza in aziende che propongono servizi SaaS, tra cui Ibm (dove ha trascorso 22 anni, ricoprendo diversi ruoli dirigenziali), Verint, azienda specializzata in customer engagement, e da ultimo Talend, per cui è stato chief revenue officer .

"Casey sa perfettamente cosa serve per consolidare e incrementare le vendite e i partner a livello globale, oltre a vantare una solida esperienza nella creazione di valore aggiunto per clienti e partner", ha dichiarato Mike Capone, Ceo di Qlik. "Fin dai nostri primi incontri durante l'acquisizione di Talend, Casey ha dimostrato di possedere il giusto mix di esperienza e determinazione per supportare Qlik a raggiungere i propri obiettivi, e sono entusiasta che ora sia a capo delle nostre vendite e dei partner a livello globale".

In contemporanea sono state annunciate altre tre nomine. Gareth Vincent diventa senior vice president sales Emea, assumendo all’interno di Qlik lo stesso incarico svolto per oltre tre anni in Talend. Nell’area delle relazioni con il canale il nome di riferimento di Qlik sarà David Zember: già senior vice president, channels & alliances and Apac leader di Talend, assume l’incarico di senior vice president partner & alliances di Qlik. Stephen Foster, già in Qlik da più di dieci anni, assume il ruolo di senior vice president, strategic accounts.



A proposito dell'integrazione di Talend, in occasione della tappa milanese del QlikWorld è stato ribadito che saranno preservate le attuali offerte di prodotti e servizi della società acquisita, a favore dei clienti attuali.