Nuovi manager a capo della regione Emea di Nutanix Nuove nomine nell’area vendite per Andrew Brinded, Jake Hofwegen e Davud Hasan. Sammy Zoghlami torna nel ruolo di vice president sales per l’Emea. Pubblicato il 06 agosto 2021 da Redazione

Cambiano i biglietti da visita e le responsabilità per alcuni manager di Nutanix impegnati nell’area vendite e nella regione Emea. Il team manageriale è stato riorganizzato per quanto riguarda alcuni ruoli chiave relativi alle attività commerciali, al canale e alle partnership dell’azienda specializzata in software per l’iperconvergenza e il cloud. Sammy Zoghlami riprende il suo ruolo di Senior Vice President of Sales per la regione Emea: a lui il compito di gestire le vendite e l'assistenza clienti, lo sviluppo strategico del business e la sua definizione, e ancora di occuparsi della gestione degli uffici e dei team operativi di Nutanix in ogni paese dell’area Emea, così come delle partnership, delle alleanze e delle attività di canale.

"Il ritorno di Sammy in Nutanix arriva in un momento in cui l'azienda sta riscuotendo sempre più interesse da parte di clienti e partner”, ha dichiarato Chris Kaddaras, Chief Revenue Officer dell’azienda. “Il suo patrimonio di competenze ci permetterà di ottimizzare questo aspetto e tutte le opportunità che si presenteranno, avendo già svolto un ruolo fondamentale nella crescita dell'azienda in Europa".

Sammy Zoghlami, Senior Vice President of Sales per la regione Emea

Andrew Brinded diventa Worldwide Sales Chief Operating Officer, posizione in precedenza ricoperta da Dave Gwyn (diventato Senior Vice President Global Customer Success e Inside Sales). Brinded può vantare una lunga esperienza nel mercato tecnologico e competenze sui una grande conoscenza delle complessità dei processi di vendita a livello globale, delle strategie di go-to-market e delle attività legate al mantenimento della soddisfazione dei clienti. Inoltre è esperto di strategie commerciali innovative. Nel nuovo ruolo sarà responsabile dello sviluppo delle principali iniziative dell'agenda strategica di Nutanix.

Nella riorganizzazione del team manageriale Nutanix ha fatto anche due promozioni all’interno della divisione Sales Operations. Una è quella di Jake Hofwegen, che da Vice President diventa Senior Vice President, Worldwide Sales Operations. Il suo ingresso in Nutanix è recente, risale a luglio del 2020, ma in poco tempo Hofwegen ha svolto “un ruolo fondamentale nel favorire il rinnovamento della divisione Sales Operations e nella definizione della strategia di subscription”, fa sapere l’ufficio stampa. A lui l’incarico di sostenere la diffusione del modello ACV (Annual Contract Value) di Nutanix e l'attività legata ai rinnovi.

L’altra promozione è quella di Davud Hasan, che da Senior Director diventa Vice President of Worldwide Deal Support and Order Management. Sotto di lui opera il team responsabile a livello globale delle attività di Deal Desk, Order Management e Bid Desk.