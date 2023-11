Nuovo colpo di scena in OpenAI: Sam Altman ritorna Con nuove nomine nel Cda e con il sostegno dei dipendenti e di Microsoft, l’imprenditore è stato reintegrato nel ruolo di amministratore delegato. Pubblicato il 22 novembre 2023 da Redazione

Un colpo di scena, un altro, in quella che sta diventando la telenovela di OpenAI: Sam Altman tornerà in azienda, riprendendosi il ruolo di Ceo. L’informatico e imprenditore la settimana scorsa era stato mandato via dal consiglio di amministrazione, scontento della scarsa trasparenza dimostrata nella ricerca di finanziamenti. E Microsoft aveva aperto le proprie porte, mettendo Sam Altman e con cui Greg Brockman (già presidente di OpenAI) alla guida di un nuovo team di ricerca sull’intelligenza artificiale.

Nel frattempo, in OpenAI erano stati nominati due Ceo ad interim, prima la chief technology officer Mira Murati e poi, a distanza di un paio di giorni, Emmett Shear, già amministratore delegato di Twitch. Satya Nadella aveva ribadito la volontà di Microsoft di continuare la collaborazione con OpenAI.

La rimozione di Altman ha però scatenato la protesta dei dipendenti: il 95% della forza lavoro di OpenAI ha minacciato le dimissioni, chiedendo il ritorno del vecchio Ceo. Ora lo stesso Altman ha dato la notizia con un tweet: “Amo OpenAI e tutto quello che ho fatto negli ultimi giorni lho fatto per tenere insieme questo team e la sua missione. Quando ho deciso di unirmi a Microsoft, domenica sera, era chiaro che quella fosse la strada migliore per me e il mio team. Con il supporto nel nuovo board e di Satya (Nadella, NdR), non vedo l’ora di ritornare in OpenAI e di costruire sulla base della forte collaborazione con Microsoft”.

L’ostilità del Cda nei confronti di Altman è stata risolta con un rimpasto del Cda stesso: Bret Taylor, ex Ceo di Salesforce, e Larry Summers, ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti, entrano nel consiglio di amministrazione per affiancare Adam D’Angelo (anche Ceo di Quora).

Ancora una volta Satya Nadella ha ribadito il legame con OpenAI e ha definito il rinnovo del Cda come “il primo, essenziale passo verso una governance più stabile, informata ed efficace”.