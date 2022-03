Nuovo corso per Canon Italia, alla guida c’è Andrea Di Santo Dopo il ritiro di Massimo Macarti, nella filiale italiana di Canon entra ufficialmente in carica il nuovo amministratore delegato. Pubblicato il 02 marzo 2022 da Redazione

Cambio della guardia in Canon Italia: entra in carica ufficialmente il nuovo amministratore delegato Andrea Di Santo. La notizia della sua nomina risale allo scorso dicembre ed è conseguente alle dimissioni di Massimo Macarti, che dal 2017 aveva guidato la filiale italiana dell’azienda giapponese e che a fine 2021 ha deciso di ritirarsi.



Il nuovo AD riporta direttamente a Yuichi Ishizuka, presidente e Ceo di Canon Europa, Medio Oriente e Africa. Grazie a una carriera quasi trentennale, svoltasi prima nel settore delle imprese industriali e tecnologiche e poi nella consulenza, Di Santo è un profondo conoscitore delle dinamiche di mercato italiane e internazionali. Nel suo curriculum ci sono i nomi di Abb, Alstom, Hitachi e Siemens. Negli ultimi tre anni, in particolare, il manager ha ricoperto ruoli di consulenza e ha esercitato competenze di gestione strategica all’interno di diversi consigli di amministrazione.

“Vivo questo incarico come un nuovo grande progetto, in cui perseguire un preciso obiettivo di crescita per Canon Italia, consapevole che sarà raggiungibile solo grazie a una costante collaborazione interna, costruendo sull’ottimo lavoro fatto finora”, ha dichiarato Di Santo. “Nel mio concetto di azienda ci sono infatti tre pilastri portanti e imprescindibili: i numeri, necessari per assicurare il buono stato di salute del business e garanzia fondamentale per tutti i dipendenti e le loro famiglie; la consistency, ovvero la costanza e la coerenza nel perseguire obiettivi e sviluppare iniziative che conferiscano sempre maggiore credibilità al brand; e le persone, risorsa e valore essenziale di ogni azienda”.



A proposito di numeri, nell’anno fiscale terminato al 31 dicembre 2021 Canon ha ottenuto a livello globale circa 30,55 miliardi di dollari di fatturato e un utile netto superiore a 2,63 miliardi di dollari. Il conteggio dei dipendenti nel mondo supera quota 184mila, dei quali circa 22mila in Europa.